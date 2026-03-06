高雄市鼓勵婦女癌篩 有機會刮中金元寶和金手鍊

「高雄陪妳・傾聽健康」女性健康檢查專案，符合資格的婦女，即日起至5月31日可至全市23家醫療院所公費篩檢。（高雄市衛生局提供）

迎接38國際婦女節及每年3月第2個星期五的「為女著紅日」，高雄市衛生局今（6）日啟動婦女健康專案，至5月31日前到全市23家醫療院所公費篩檢，加碼甲狀腺、心血管、骨密度檢查，完成婦癌篩檢有機會刮中金元寶、金手鍊等好禮。

根據衛生福利部資料，乳癌與肺癌確為女性癌症發生率的前兩名，隨年齡增長，亦提高乳癌、子宮頸癌及卵巢癌的風險，此外，女性罹心血管疾病的每年死亡率，更是婦癌的3至4倍。

高雄市衛生局指出，女性在進入更年期後，因雌激素分泌減少，心血管保護力隨之喪失，罹患三高及心血管疾病的機率高達停經前的2至3倍；女性心肌梗塞症狀常為噁心、手麻、背痛、疲倦或頭暈等非典型症狀，極易被忽略，除了關注乳癌、子宮頸癌等癌症篩檢，更需留意血壓、血糖與膽固醇變化 。

高雄市衛生局自即日起至5月31日，於全市23家合約醫療院所推行「高雄陪妳・傾聽健康」女性健康檢查專案，為居住或設籍於高市、40至64歲（民國51至75年次）且符合乳房攝影檢查資格之婦女，提供成人健康檢查及肺癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、胃癌6項公費癌症篩檢，另特別加碼限量提供甲狀腺超音波、心血管相關抽血及骨質密度檢查。

活動期間凡完成婦癌（乳癌及子宮頸癌）篩檢項目者，即可參加「金馬就健康」刮刮卡活動，有機會將金元寶、金手鍊及壓力鍋等好禮。活動採預約制，各院所加碼名額及刮刮卡數量有限，送完為止。

