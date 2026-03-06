為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    永和歷史建築川端橋整修5月完工 連結雙北重要文化據點

    2026/03/06 09:57 記者翁聿煌／新北報導
    中正橋東側的川端橋為文化部歷史建築，預計今年5月重啟為人行景觀橋及自行車道。（永和區公所提供）

    中正橋東側的川端橋為文化部歷史建築,預計今年5月重啟為人行景觀橋及自行車道。(永和區公所提供)

    連接新北市與台北市的中正橋在2024年重建啟用後，中正橋側的歷史建築川端橋並未被拆除，並且整修成為雙北兩岸的人行景觀橋及自行車連接道，預計今年5月可以完工，除了川端橋本身具備的歷史文化價值，永和區公所希望藉由川端橋連接新北市楊三郎美術館和台北市的紀州庵，成為文化旅遊動線。

    永和區長周慶珍指出，楊三郎美術館位於永和豆漿旁的博愛街，1998年在立委林德福擔任永和市長時期，曾經將博愛街打造成藝術街，讓知名的本土畫家楊三郎的畫作與在地藝文特色串連成永和的藝文特區，但在台北縣升格新北市後，缺乏經費挹注，使得藝術街沒落，原本的人行步道也因為機車隨意停放，影響環境觀瞻。

    周慶珍說，川端橋建於日治時期1935年，今年已有91年歷史，為文化部指定歷史建築，12組橋墩保存良好，橋身外觀造型古樸，預計今年5月整修完成，因此永和區公所想藉由川端橋整修成為自行車道的機會，盼美化博愛街的現有環境，與楊三郎美術館及街內的咖啡館、藝廊共同配合，楊三郎美術館內的網溪別墅為市定古蹟，讓永和的藝術文化風華再現，從博愛街穿越提外的環河東路，即可沿著堤頂散步道前往川端橋，沿路視野寬廣，是黃昏散步休閒的最佳路徑。

    從永和通過川端橋，對岸即可步行抵達台北市的紀州庵文學森林，為北市新店溪畔極受歡迎的文創園區，與楊三郎美術館能夠連接成具有歷史意義的藝文廊帶，期待讓楊三郎創作的藝術價值再次被外界正視。

    充滿藝文氣息的楊三郎美術館內網溪別墅，為楊三郎父子故居。（記者翁聿煌攝）

    充滿藝文氣息的楊三郎美術館內網溪別墅,為楊三郎父子故居。(記者翁聿煌攝)

    同樣位於新店溪畔的北市紀州庵文學森林。（記者翁聿煌攝）

    同樣位於新店溪畔的北市紀州庵文學森林。(記者翁聿煌攝)

