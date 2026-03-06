指南風景區櫻花接力開 搭貓纜入花海成打卡熱點

貓空纜車緩緩行經櫻花樹梢，近距離欣賞花海與纜車交織的畫面，已成人氣打卡場景。（台北市大地處提供）

台北市區栽植的櫻花陸續盛開，除了台北市政府周邊、大安森林公園，指南風景區的櫻花也沿著山坡層層鋪展，搭乘貓空纜車從空中俯瞰粉色花海，是少見的春日限定美景。大地處指出，風景區內有不同時期栽種的櫻花，品種有3類接續盛開，賞花期約有半個月，民眾可規劃搭纜車、嚐在地茶餐、走祈福步道一日遊行程。

台北市大地工程處自2020年起，在指南風景區廣植櫻花，更在2021年陸續補植櫻花小苗，讓植栽循序成長、扎根茁壯，使櫻花更能適應在地風土條件；如今小櫻花樹也迎來盛放時節，使指南風景區可同時欣賞不同生長階段的櫻花風貌，更具層次之美。

大地處表示，栽種的櫻花品種包括寒櫻、緋寒櫻與山櫻花。寒櫻花色粉嫩柔美，花朵密集綻放於枝頭，遠望如雲似霞；飛寒櫻為五瓣單片花型，粉紅色澤較寒櫻更為鮮明，花落時花瓣片片飄散，如春雪紛飛；山櫻花則呈桃紅色調，花形如懸鐘般向下垂掛，與翠綠山林相互映襯，展現豐富立體的自然景致。3種櫻花接力綻放，讓賞花期綿延近半個月，為春日山城鋪陳出繽紛燦爛的季節風景。

大地處建議民眾規劃一日賞櫻行程，上午搭乘貓空纜車俯瞰花海，中午前往貓空品嚐在地茶香料理，午後再到祈福山徑近距離賞花；搭乘貓空纜車自高空俯瞰成片櫻花林，將山谷間鋪展的粉色花海盡收眼底；當纜車緩緩行經櫻花樹梢，近距離欣賞花海與纜車交織的畫面，已成人氣打卡場景。而步道規劃完善、路線平緩，適合親子與樂齡族群輕鬆漫步賞花，沿途櫻花近在咫尺，微風吹拂花影搖曳，讓人沉浸於春日山林的閒謐氛圍。

指南風景區的櫻花盛開，搭貓空纜車自高空俯瞰，將山谷間鋪展的粉色花海盡收眼底。（台北市大地處提供）

