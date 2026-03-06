嘉義櫻花季進入高峰 阿里山國家森林遊樂區3/10接棒登場

阿里山國家森林遊樂區沼平的櫻花火車。（黃源明提供）

228連假第一天的今年第一場明顯春雨，宣告終結農曆年前開始的艷陽高照好天氣，之後好天氣的日子並不多，陰雨綿綿致滿開的櫻花提前謝幕，這個週休假賞櫻焦點為晚開的昭和櫻，好消息是阿里山國家森林遊樂區眾多品系將依序接力綻開，也宣告今年的阿里山花季將於3月10日登場。

「櫻花達人」黃源明表示，寒溪呢目前還有部分昭和櫻盛開，主要分布在停車場、咖啡廳和太極亭旁道路（這裡可以欣賞櫻花隧道），但花期即將結束，下週起將由霧社白櫻接棒。

黃源明指出，石棹民宿區的昭和櫻也接近尾聲，目前以長青居的花況最好。除滿開的昭和櫻，還有麝香木和最早盛開的紫藤花，長青居是本週石棹民宿區CP值最高的賞花景點，下週起，紫藤花就會進入盛開期。

另櫻之道近年來聲名大噪，花季期間每天都有賞花人潮，受降雨影響，本週是昭和櫻最後賞花假日，沿著櫻之道再串聯霞之道的茶園步道，是最完整的賞花步道。

黃源明說，森林遊樂區第一波滿開的唐實櫻花期近尾聲，主要分布在派出所、工作站和旅社區。工作站的唐實櫻小櫻王花況非常好，但因為樹型低矮，被賞花拍照遊客不斷拉扯碰觸，導致未達滿開就持續落花，加上連日降雨影響，花期將會在本週提早結束。

粉色系櫻花目前在工作站櫻王後方的花況最好，其次是受鎮宮的香林服務區和沼平公園，霧社櫻下週起就會進入盛開期，主要分布景點為森之道和沼平車站，是阿里山花季開幕最受矚目的賞櫻焦點。

阿里山賓館前櫻花綻開。（黃源明提供）

寒溪呢森林人文叡地的昭和櫻進入尾聲。（黃源明提供）

寒溪呢森林人文叡地的昭和櫻進入尾聲。（黃源明提供）

石棹民宿區長青居的花況最好。（黃源明提供）

石棹民宿區長青居的紫藤花即將進入盛開期。（黃源明提供）

石棹民宿區櫻之道的昭和櫻即將謝幕。（黃源明提供）

石棹民宿區櫻之道的昭和櫻即將謝幕。（黃源明提供）

