    首頁 > 生活

    標售重劃區土地被譏炒地皮 桃市府改標租 前標不順今推新標

    2026/03/06 10:12 記者謝武雄／桃園報導

    桃園市政府過去辦理市地重劃開發案後，須標售土地償還開發費用，卻常被外界質疑政府帶頭炒地皮，市府地政局長蔡金鐘說，有鑑於此，該局如今對已經回本的重劃案，採取標租方式處理，新公告標租案是觀音區草漯重劃區住宅區土地，面積約455.9坪，租期10年，標租底價為每年148萬餘元，平均每坪每月租金271元。

    蔡金鐘表示，去年9月公告辦理觀音區草福段土地標租案，乏人問津，這次提供的標的土地更具吸引力，是觀音區富溪段150地號土地，位於草漯重劃區第三區整體開發單元，屬第二種住宅區，基地坐落觀音核心地段，緊鄰主要聯外道路台15線大觀路，交通條件優越，另受觀音工業區既有聚落及中壢青埔地區外溢效應，移居人口明顯成長，周邊已有寶雅、全聯、億客成及燦坤等連鎖品牌賣場進駐。

    桃市府辦理115年度市地重劃區抵費地標租作業，即起至3月27日公告招標，並於30日上午10點開標，標租資訊可至桃園市政府地政局重劃科索取，或地政局網站（http://www.land.tycg.gov.tw/）的土地開發-重劃業務-土地標售、標租專區內閱覽及下載，或洽詢03-3322101轉5304。

