為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    黃金龜王認主 澎湖山水上帝廟、鎖港北極殿得主都梅開4度

    2026/03/06 09:44 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公山水上帝廟431兩得主，由辰嘉冷凍高景辰（左）獲得。（記者劉禹慶攝）

    馬公山水上帝廟431兩得主，由辰嘉冷凍高景辰（左）獲得。（記者劉禹慶攝）

    海龜具有洄游的本能，保持棲地忠誠度，連黃金龜王也不例外，今年澎湖元宵最具看頭的黃金龜王，昨（5）日深夜揭曉，最受外界矚目市價8600萬元的山水上帝廟431兩金鑽金靈龜得主，由辰嘉冷凍材料行高景辰乞得；鎖港北極殿260兩黃金龜王，則由316廚具許玉欣獲得，2人都是梅開4度的金龜得主。

    澎湖黃金龜王之爭，長年以來都是澎南線山水上帝廟、鎖港北極殿相互競爭，由於近年來黃金價格飆漲，2廟都採取定於一尊政策，母龜主體不變外，繁衍子子孫孫逐年長大，山水上帝廟5大金龜重640.3兩，最大母龜為430兩金鑽金靈龜，去年起以每年1兩速度增長，今年得主明年將歸還432兩。

    經過為期3天戰乞求，馬公山水上帝殿431兩金鑽金靈龜，由辰嘉冷凍材料行高景辰

    以「 6相1陰笑」乞得，明年加心願還432兩歸還，高景辰是連續3年的美金龜得主，今年首次越級打怪，就成為澎湖最大金鑽金靈龜得主。

    另外鎖港北極殿260兩黃金龜王，則是316廚具許玉欣以4相杯乞得，許家也4度迎回金龜王，其中許母1次、許玉欣2次，還有1次短暫駐留紀錄，明年將加心願2兩歸還，顯示黃金龜也與真身海龜一樣，展現對於棲地的高達忠誠，相當認主，成為澎湖街頭巷尾趣談。

    馬公鎖港北極殿260兩黃金龜王，由許玉欣（左）四度迎回。（記者劉禹慶攝）

    馬公鎖港北極殿260兩黃金龜王，由許玉欣（左）四度迎回。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播