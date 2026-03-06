黃金龜王認主 澎湖山水上帝廟、鎖港北極殿得主都梅開4度

馬公山水上帝廟431兩得主，由辰嘉冷凍高景辰（左）獲得。（記者劉禹慶攝）

海龜具有洄游的本能，保持棲地忠誠度，連黃金龜王也不例外，今年澎湖元宵最具看頭的黃金龜王，昨（5）日深夜揭曉，最受外界矚目市價8600萬元的山水上帝廟431兩金鑽金靈龜得主，由辰嘉冷凍材料行高景辰乞得；鎖港北極殿260兩黃金龜王，則由316廚具許玉欣獲得，2人都是梅開4度的金龜得主。

澎湖黃金龜王之爭，長年以來都是澎南線山水上帝廟、鎖港北極殿相互競爭，由於近年來黃金價格飆漲，2廟都採取定於一尊政策，母龜主體不變外，繁衍子子孫孫逐年長大，山水上帝廟5大金龜重640.3兩，最大母龜為430兩金鑽金靈龜，去年起以每年1兩速度增長，今年得主明年將歸還432兩。

經過為期3天戰乞求，馬公山水上帝殿431兩金鑽金靈龜，由辰嘉冷凍材料行高景辰

以「 6相1陰笑」乞得，明年加心願還432兩歸還，高景辰是連續3年的美金龜得主，今年首次越級打怪，就成為澎湖最大金鑽金靈龜得主。

另外鎖港北極殿260兩黃金龜王，則是316廚具許玉欣以4相杯乞得，許家也4度迎回金龜王，其中許母1次、許玉欣2次，還有1次短暫駐留紀錄，明年將加心願2兩歸還，顯示黃金龜也與真身海龜一樣，展現對於棲地的高達忠誠，相當認主，成為澎湖街頭巷尾趣談。

馬公鎖港北極殿260兩黃金龜王，由許玉欣（左）四度迎回。（記者劉禹慶攝）

