經典賽台日大戰今晚登場 蔣萬安分享台北賞櫻地圖集氣

台北市長蔣萬安分享台北賞櫻地圖為台灣隊加油，「傳說，只要親手接住飄落的櫻花花瓣，心中的願望就能實現。」（取自蔣萬安臉書）

WBC世界棒球經典賽，台灣隊今（6）天晚上6點將對上日本隊，台北市政府在信義香堤廣場、台北表演藝術中心戶外廣場舉辦直播派對，台北市長蔣萬安不嗑章魚燒、大阪燒，而是應景的在臉書分享台北市各區的賞櫻地圖，「傳說，只要親手接住飄落的櫻花花瓣，心中的願望就能實現。」許願為台灣隊集氣加油，順勢為北市賞櫻宣傳一波。

台灣隊昨天首發碰上澳洲隊，蔣萬安為台灣隊加油，挑戰吃澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，至於今天對上日本要吃什麼，他要大家拭目以待，被問到要吃大阪燒還是章魚燒？他表示「都喜歡，會給大家驚喜」。

蔣萬安今天在臉書持續為台灣隊加油，在臉書貼出包括北投區、士林區、文山區、中正區、大安區、內湖區、信義區的「台北賞櫻地圖」，以傳說「只要親手接住飄落的櫻花花瓣，心中的願望就能實現。」為台灣隊集氣。

台北市賞櫻，除了市府周邊的櫻花陸續綻放、大安森林公園的「大漁櫻」也迎來盛開高峰，指南風景區的櫻花，沿山坡層層鋪展，更是搭貓空纜車可以捕捉到的春日限定美景。

指南風景區的櫻花，是搭貓空纜車可以捕捉到的春日限定美景。（台北市大地處提供）

