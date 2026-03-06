為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南市推AI教育 黃偉哲和小學生上課：生生有平板

    2026/03/06 09:40 記者楊金城／台南報導
    市長黃偉哲做了他在赤崁樓前打棒球的AI生成圖片。（記者楊金城攝）

    市長黃偉哲做了他在赤崁樓前打棒球的AI生成圖片。（記者楊金城攝）

    台南市為推動AI教育，展現扎根科技教育的決心，市府將以4年投入市府預算24.7億元為國中、小271校購置平板、AI PC電腦，讓學生人人有平板，今年首年將斥資7.7億元。

    市長黃偉哲今天（6日）一早親自前往新營國小班級教室「上課」，參與學校與均一AI學習平台合作舉辦「穿越古蹟新世代，玩AI秀創意」開學日活動，一同體驗AI圖像生成課程，以行動力回應總統賴清德的「AI人才建設」願景。

    上課教導大家上網到AI學習平台，認識AI生成圖像的原理，設定主題「穿越古蹟新世代」，並給AI明確的指令，就能生成圖片。新營國小主任莊蕙元說，給AI更多的資訊和圖片，就能訓練AI，下指令讓AI協助處理工作。

    包括南市教育局局長鄭新輝、新營區長陳宏田、議員蔡育輝、新營國小校長曹欽瑋都在與小學生上課之列。黃偉哲學習做的生成圖像是在古蹟赤崁樓前打棒球，學生有的在安平古堡搭熱氣球、林百貨前逛市集、在古蹟下棋，穿越古蹟之旅有趣。

    在AI浪潮下，黃偉哲鼓勵學生了解、學習和運用AI科技。

    鄭新輝說，南市偏鄉小校已有平板等學習工具，在市長支持下，將以4年投入市府預算24.7億元，讓全市271所國中、小學約13萬多名學生人人有平板電腦、教室有AI PC電腦推動AI等科技教育，扎根AI人才培育。

    台南市長黃偉哲（前左）、教育局局長鄭新輝（前右）一起和小學生上課學AI。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（前左）、教育局局長鄭新輝（前右）一起和小學生上課學AI。（記者楊金城攝）

    台南市為推動AI教育，展現扎根科技教育的決心，市府將以4年投入市府預算24.7億元購置AI學習電腦等教學設備。（記者楊金城攝）

    台南市為推動AI教育，展現扎根科技教育的決心，市府將以4年投入市府預算24.7億元購置AI學習電腦等教學設備。（記者楊金城攝）

