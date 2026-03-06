國旅困境下 高雄觀光旅館去年平均住用率提升至61％

高雄市觀光旅館住用率與營收仍持續成長。（記者侯承旭攝）

交通部觀光署統計，高雄市觀光旅館去年的平均住用率提升至61%，總營業收入也增至66億元。

根據觀光署公布數據，高雄市10家觀光旅館去年的平均住用率達61.38%，平均房價為3448元，與前年的平均住用率55.58%相比，有顯著進步。



就個別觀光旅館分析，高雄市10家觀光旅館去年平均住用率最高的是高雄福華飯店達81.38%，其次依序為漢來飯店69.49%、高雄福容飯店64.95%；平均房價最高的是然一酒店6020元，次高是高雄萬豪酒店5057元、漢來飯店3854元。

若以房租收入加上餐飲收入的總營業收入，高雄市去年最高的是高雄萬豪酒店達19.47億元，其次是漢來飯店18.86億元。高雄市10家觀光旅館去年的總營業收入為66.17億元，光是高雄萬豪酒店與漢來2家的營收就佔整體的一半，堪稱高雄觀光旅館雙巨頭。

業者透露，去年出國旅為蔚為風潮、國旅面臨挑戰，高雄市的演唱會與大型活動相較其他縣市仍具吸引力，且越辦越好，吸引國內外遊客感受高雄魅力，不論住用率與整體營收仍能開出紅盤。

高雄萬豪酒店去年整體總收入居冠。（記者侯承旭攝）

