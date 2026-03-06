為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    傳產轉型轉職壓力大 虎尾就業中心「職務再設計」助穩定就業

    2026/03/06 09:29 記者李文德／雲林報導
    勞動部推出勞工就業通計畫，虎尾就業中心成功為2名轉業勞工，透過「職務再設計」，協助盡速適應新職場。（圖由虎尾就業中心提供）

    勞動部推出勞工就業通計畫，虎尾就業中心成功為2名轉業勞工，透過「職務再設計」，協助盡速適應新職場。（圖由虎尾就業中心提供）

    近期因國際關稅變動與產業結構轉型影響，不少傳產勞工面臨轉職壓力，但轉入新職場後，與前工作差異與負擔常成為穩定留任的關鍵。為協助勞工順利銜接職場。勞動部推動「勞工就業通計畫」，為失業勞工排除障礙，此外藉著「職務再設計」，提升工作流程並提升就業穩定度。

    虎尾就業中心指出，28歲位在虎尾居家長照機構的陳俊江，先後曾經擔任餐飲、製造業，後前公司訂單受關稅波動影響，加上他長期反覆搬運重物，造成身體不適，因此決定轉換跑道，投入照服員工作。而其居家機構，透過職務再設計，申請護腕、護腰與移位帶，為他降低工作時的困境；陳俊江表示，導入輔具後明顯減輕痠痛、提升服務品質與安全性，讓他更有信心長期投入。

    26歲的施俊豪，現從事包裝倉管並負責棧板維修，同樣受轉職與體力負荷影響，他原以手動鋸刀工作，但耗時費力且易疲勞，在虎尾就業中心建議下，其公司申請小額職務再設計補助電動鋸刀，讓作業時間大幅縮短。他開心地表示，工作品質穩定也降低受傷風險。

    虎尾就業中心主任廖家偉表示，「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練與職務再設計等措施，提供客製化媒合與就業獎勵，其中「職務再設計」提供每案最高10萬元補助，協助勞工盡速重返職場，更是減輕企業用人成本，好處多多。

    勞動部推出勞工就業通計畫，虎尾就業中心成功為2名轉業勞工，透過「職務再設計」，協助盡速適應新職場。（圖由虎尾就業中心提供）

    勞動部推出勞工就業通計畫，虎尾就業中心成功為2名轉業勞工，透過「職務再設計」，協助盡速適應新職場。（圖由虎尾就業中心提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播