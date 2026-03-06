傳產轉型轉職壓力大 虎尾就業中心「職務再設計」助穩定就業

勞動部推出勞工就業通計畫，虎尾就業中心成功為2名轉業勞工，透過「職務再設計」，協助盡速適應新職場。（圖由虎尾就業中心提供）

近期因國際關稅變動與產業結構轉型影響，不少傳產勞工面臨轉職壓力，但轉入新職場後，與前工作差異與負擔常成為穩定留任的關鍵。為協助勞工順利銜接職場。勞動部推動「勞工就業通計畫」，為失業勞工排除障礙，此外藉著「職務再設計」，提升工作流程並提升就業穩定度。

虎尾就業中心指出，28歲位在虎尾居家長照機構的陳俊江，先後曾經擔任餐飲、製造業，後前公司訂單受關稅波動影響，加上他長期反覆搬運重物，造成身體不適，因此決定轉換跑道，投入照服員工作。而其居家機構，透過職務再設計，申請護腕、護腰與移位帶，為他降低工作時的困境；陳俊江表示，導入輔具後明顯減輕痠痛、提升服務品質與安全性，讓他更有信心長期投入。

26歲的施俊豪，現從事包裝倉管並負責棧板維修，同樣受轉職與體力負荷影響，他原以手動鋸刀工作，但耗時費力且易疲勞，在虎尾就業中心建議下，其公司申請小額職務再設計補助電動鋸刀，讓作業時間大幅縮短。他開心地表示，工作品質穩定也降低受傷風險。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，「勞工就業通計畫」整合僱用獎助、工作崗位訓練與職務再設計等措施，提供客製化媒合與就業獎勵，其中「職務再設計」提供每案最高10萬元補助，協助勞工盡速重返職場，更是減輕企業用人成本，好處多多。

