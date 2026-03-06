為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣投848萬 竹東生態公園新增性別友善公廁

    2026/03/06 09:43 記者廖雪茹／新竹報導
    竹東生態公園新設公廁外型有如方艙。（新竹縣環保局提供）

    竹東生態公園新設公廁外型有如方艙。（新竹縣環保局提供）

    頭前溪竹東生態公園運動休閒人潮日益增加，新竹縣政府環保局於公園中區設置性別友善廁所，以「平等、共融」為設計核心，希望打造更貼近不同年齡與使用需求的友善如廁空間。

    環保局表示，2025年爭取環境部環境管理署補助新竹縣660萬元，加上竹縣府配合款，總計投入約848萬元，辦理「竹東生態公園公廁新建工程」，在公園中區規劃新設性別友善廁所2座及無障礙廁所1座，便利民眾使用。

    嶄新的公廁外型有如方艙。環保局長蕭宏杰表示，這次新設公廁在動線與空間配置上，特別考量親子同行、年長者及不同性別使用者需求，設計重點包含親子廁間、成人便斗、年長者便斗等，並同時配置蹲式廁間與座式廁間，兼顧多元使用習慣與安全性；無障礙廁所也強化輪椅出入與轉身操作的便利性，提供民眾更安心、舒適的如廁體驗。

    新建的性別友善廁所近日已開放民眾使用，有鑑於公園公廁過去屢見遭破壞、封閉無法使用，環保局呼籲民眾共同愛護公物、珍惜使用，攜手維護乾淨、舒適的公共遊憩環境。

    新竹縣政府環保局於竹東生態公園中區設置性別友善廁所，希望打造更貼近不同年齡與使用需求的友善如廁空間。（新竹縣環保局提供）

    新竹縣政府環保局於竹東生態公園中區設置性別友善廁所，希望打造更貼近不同年齡與使用需求的友善如廁空間。（新竹縣環保局提供）

    新竹縣政府環保局於竹東生態公園中區設置性別友善廁所，希望打造更貼近不同年齡與使用需求的友善如廁空間。（新竹縣環保局提供）

    新竹縣政府環保局於竹東生態公園中區設置性別友善廁所，希望打造更貼近不同年齡與使用需求的友善如廁空間。（新竹縣環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播