竹縣投848萬 竹東生態公園新增性別友善公廁

竹東生態公園新設公廁外型有如方艙。（新竹縣環保局提供）

頭前溪竹東生態公園運動休閒人潮日益增加，新竹縣政府環保局於公園中區設置性別友善廁所，以「平等、共融」為設計核心，希望打造更貼近不同年齡與使用需求的友善如廁空間。

環保局表示，2025年爭取環境部環境管理署補助新竹縣660萬元，加上竹縣府配合款，總計投入約848萬元，辦理「竹東生態公園公廁新建工程」，在公園中區規劃新設性別友善廁所2座及無障礙廁所1座，便利民眾使用。

嶄新的公廁外型有如方艙。環保局長蕭宏杰表示，這次新設公廁在動線與空間配置上，特別考量親子同行、年長者及不同性別使用者需求，設計重點包含親子廁間、成人便斗、年長者便斗等，並同時配置蹲式廁間與座式廁間，兼顧多元使用習慣與安全性；無障礙廁所也強化輪椅出入與轉身操作的便利性，提供民眾更安心、舒適的如廁體驗。

新建的性別友善廁所近日已開放民眾使用，有鑑於公園公廁過去屢見遭破壞、封閉無法使用，環保局呼籲民眾共同愛護公物、珍惜使用，攜手維護乾淨、舒適的公共遊憩環境。

新竹縣政府環保局於竹東生態公園中區設置性別友善廁所，希望打造更貼近不同年齡與使用需求的友善如廁空間。（新竹縣環保局提供）

