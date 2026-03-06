世界展望會串連愛心企業助配新眼鏡 屏東弱視童安心上學

1元眼鏡店長在驗光室仔細測量視力、協助挑選鏡框與鏡片，並提供專業建議，確保眼鏡最適合小城佩戴。（圖由台灣世界展望會提供）

家住屏東縣偏鄉的小城與奶奶相依為命，父母因家庭變故，無法穩定承擔照顧責任，家中經濟重擔落在奶奶肩上。奶奶在麵包店擔任臨時人員，每月收入僅4、5千元，還需負擔破萬元的房租與車貸，弱視的小城開學後眼鏡不慎損壞，所幸在台灣世界展望會及愛心企業協助下，換了新眼鏡，終能安心上課。

生活艱辛，小城格外懂事，從不吵著要玩具，也不任性要求想吃的東西，假日陪奶奶到麵包店幫忙，在家也主動做家事；他在校熱愛學習、成績穩定，尤其數學最為出色，每次考試都維持在8、90分以上。

天生弱視的小城從小需配戴眼鏡輔助視力，日前卻在學校中不慎損壞眼鏡，看不清黑板字跡，上課變得吃力。奶奶焦急卻無力負擔新眼鏡費用，於是向台灣世界展望會尋求協助，服務小城5年的屏南中心社工正昌表示，從接觸以來，小城一直非常懂事上進，珍惜每個學習機會，團隊很希望在關鍵時刻為他補上所需資源，避免因經濟困境影響學習表現，因此積極媒合資源協助配鏡。

在展望會轉介下，「1元眼鏡」屏東總店允諾協助，考量弱視情況必須由眼科醫師檢查並開立處方後才能製作鏡片，展望會社工也協助安排與接送小城與奶奶就醫。戴上新眼鏡的小城露出久違的笑容對奶奶說「真的好清楚！我可以不用再瞇眼睛看黑板了。」，他謝謝幫助自己的人，並表示會好好珍惜新眼鏡。

台灣世界展望會南區辦事處區處長林惠君表示，展望會在國內服務的兒少中，約51%來自隔代、單親家庭及照顧功能較薄弱的環境，這些家庭多承受經濟與照顧壓力的雙重風險，孩子在成長過程中更需要大人穩定的陪伴與支持。展望會除提供經濟扶助外，也投入長期教育支持與家庭關懷服務，以更密集的專業陪伴補強家庭功能，降低風險延續。

展望會社工正昌（右）開近一小時車程，接送小城到眼鏡行，結束後牽著他小小的手過馬路，一路陪伴，確保孩子順利完成驗光與鏡片挑選。（圖由台灣世界展望會提供）

儘管家中經濟拮据，奶奶仍在日常生活中細心陪伴與引導小城，時常把生活中的點滴化作機會教育。（圖由台灣世界展望會提供）

