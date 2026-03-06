畢旅驚魂！墾丁大街生蠔「8顆120元」 學生控吃了上吐下瀉

墾丁大街是民眾到訪墾丁夜間喜愛景點。（資料照，記者蔡宗憲攝）

某高中畢業旅行團於3月3日前往墾丁大街，其中一組學生在某海鮮餐廳食用「8顆120元」的超低價生蠔後，隨即爆發集體不適。屏東縣衛生局獲報後不敢掉以輕心，已第一時間介入調查並進行環境採樣，全力守護國境之南的旅遊品質與商譽；但地方表示，該店家在老牌旅遊網站（悠遊墾丁）上生蠔價格也是「8顆120元」，應該不是特殊價格。

據了解，該校學生在網路上發文控訴，當天一行7人用餐，點了8顆僅售120元的生蠔。不料半夜起，其中6人陸續出現高燒不退、上吐下瀉及腹中絞痛等症狀，甚至有學生自嘲「整個人黏在馬桶上」。此文一出，引發網友熱議，不少人質疑「1顆15元的生蠔也敢吃？」憂心低價競爭恐影響食材新鮮度。

衛生局：未接獲通報 已派員調查採樣

對此，屏東縣衛生局表示，雖然目前尚未接獲醫療機構正式通報疑似食物中毒案件，但為確保廣大遊客安全，5日接獲相關訊息後，已立即啟動疑似食品中毒調查機制。衛生局派員前往涉嫌場所進行行政調查、疫調與環境檢體採樣，後續將視檢驗結果依法處辦，絕不寬貸。

地方人士則指出，墾丁大街多數商家近年皆戰戰兢兢維護在地名聲，此次事件應屬個別案例，且旅遊網站上該店家生蠔價格也是「8顆120元」。衛生局也特別提醒，不論外食或烹煮，應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」五要原則。針對生鮮海產，更應選擇信譽良好的商家，共同維護恆春半島的觀光招牌，讓遊客都能吃得安心、玩得開心。

