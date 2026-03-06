為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    工地土方不再卡關 南市新制上路、建築期限延長2年

    2026/03/06 09:11 記者洪瑞琴／台南報導
    土方交換與暫置新制助攻台南建設進度。（圖由南市工務局提供）

    土方交換與暫置新制助攻台南建設進度。（圖由南市工務局提供）

    為提升建築工程剩餘土石方去化效率，並解決工地土方暫置與處理問題，南市推動「建築工程土方多元處理制度」，透過增加土資場容量、開放異地暫置、推動窪地回填、建立土方交換制度、設置公辦暫置區及延長建築期限等6大策略，強化土方調度與管理機制，兼顧工程需求與環境永續，協助公共與民間建設順利推動。

    南市府工務局表示，目前全市共有13家合法營運中的土資場，未來預計再新增4家，同時提高土資場每日營建剩餘土及營建混合物的進出場量，整體土方處理量能將大幅提升。

    在土方暫置方面，若建築工地內沒有足夠暫置空間，可申請於南市轄內異地臨時暫置營建剩餘土石方，以增加工地施工與調度的彈性。

    此外，市府也推動窪地回填政策，透過相關審查機制，將土資場再利用物料運送至低窪地進行回填，促進剩餘土石方資源再利用。同時，也開放建築工程土方交換制度，簡化作業流程，使不同建築工地之間的土方資源能更有效調度與利用。

    另也規劃設置公辦暫置區，配合重大重劃工程提供工程土方短期存放空間，以減輕施工期間土方調度壓力。

    考量工程進度及土方去化可能受外部因素影響，南市同步推出建築期限自動展延措施。2023年至2026年間取得建照或雜照的建築物，建築期限可自動延長2年，協助業者因應施工期程調整。

    工務局強調，透過多元處理與完整管理機制，將強化營建剩餘土石方的有效利用與管理，兼顧工程推動與環境保護，朝向國土保育與永續發展目標邁進。

    南市推動多元土方處理制度提升去化效率。（南市工務局提供）

    南市推動多元土方處理制度提升去化效率。（南市工務局提供）

