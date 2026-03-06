玉山凌晨零下3.7度 氣象站積雪5公分

氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

根據氣象署觀測，今天凌晨玉山風口測站出現攝氏零下3.7度。氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。

中央氣象署表示，昨天受華南雲雨區影響，各地皆有短暫雨，傍晚過後雨勢稍減緩，不過宜蘭至花蓮沿海傍晚起雨勢增大，降雨明顯，局部地區達豪雨標準，最大時雨量為花蓮秀林、高達94.5毫米。

氣象署指出，整體強降雨延續至今天凌晨，隨後降雨逐漸趨緩，白天起東北季風增強，迎風面北部、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨，中南部山區及清晨至上午中部平地可能有零星降雨；其中基隆北海岸及東北部地區降雨較持續、明顯，留意有較大雨勢發生。

