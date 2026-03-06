為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    玉山凌晨零下3.7度 氣象站積雪5公分

    2026/03/06 09:42 中央社
    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    根據氣象署觀測，今天凌晨玉山風口測站出現攝氏零下3.7度。氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。

    中央氣象署表示，昨天受華南雲雨區影響，各地皆有短暫雨，傍晚過後雨勢稍減緩，不過宜蘭至花蓮沿海傍晚起雨勢增大，降雨明顯，局部地區達豪雨標準，最大時雨量為花蓮秀林、高達94.5毫米。

    氣象署指出，整體強降雨延續至今天凌晨，隨後降雨逐漸趨緩，白天起東北季風增強，迎風面北部、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨，中南部山區及清晨至上午中部平地可能有零星降雨；其中基隆北海岸及東北部地區降雨較持續、明顯，留意有較大雨勢發生。

    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    氣象署在「報天氣-中央氣象署」臉書專頁分享玉山氣象站清晨景象、仍有積雪約5公分，而山頭則覆蓋著一些白雪。（截自「報天氣-中央氣象署」臉書專頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播