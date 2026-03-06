白河客家聚落文化走讀 南市推族群主流化培力

培力工作坊進行深度導覽教學，參訪白河碧雲寺。（南市客委會提供）

為讓公務員更了解不同族群文化，南市政府客家事務委員會舉辦「族群主流化培力工作坊」，帶領學員走進白河區客家聚落，透過文化走讀與在地導覽，實地認識客家族群在台南發展的歷史，也讓族群平權的概念從課堂延伸到實際場域。

這次工作坊把教室搬到戶外，選在具有客家歷史脈絡的白河區進行走讀。學員在導覽老師帶領下，分組走訪碧雲寺、張婆太祠、內枋林隴西堂、彭家菸樓、魏氏宗祠「光裕堂」及靈山寺女媧宮等地。從宗祠文化、地方信仰到過去菸葉產業發展，透過一站一站的解說，讓學員逐步了解客家族群在臺南落地生根的歷史軌跡，也看見客家文化在地方留下的深刻印記。

請繼續往下閱讀...

不少參與人員表示，以往對客家文化多停留在書本或片段印象，這次透過實地走訪與導覽解說，不僅看到歷史建築與文化空間，也更理解地方居民的生活脈絡，整體課程生動有趣，收穫相當豐富。

南市客委會主委陳新裕表示，透過文化走讀與歷史空間踏查，希望讓公務同仁在真實場域中感受族群文化差異，進一步思考這些文化背景如何影響政策制定與公共服務。當公務體系對多元文化有更多理解與敏感度，也有助於在日常業務中落實族群主流化精神。

南市客委會指出，未來將持續透過教育訓練與文化推廣等方式，深化族群主流化理念，讓多元文化在城市治理與公共服務中被看見、被尊重，逐步營造更包容、共榮的城市環境。

南市公務員走讀白河客家聚落，深化族群文化理解。（南市客委會提供）

深化族群主流化思維，南市4日舉辦培力工作坊走讀白河客庄。（南市客委會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法