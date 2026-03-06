為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    白河客家聚落文化走讀 南市推族群主流化培力

    2026/03/06 08:37 記者洪瑞琴／台南報導
    培力工作坊進行深度導覽教學，參訪白河碧雲寺。（南市客委會提供）

    培力工作坊進行深度導覽教學，參訪白河碧雲寺。（南市客委會提供）

    為讓公務員更了解不同族群文化，南市政府客家事務委員會舉辦「族群主流化培力工作坊」，帶領學員走進白河區客家聚落，透過文化走讀與在地導覽，實地認識客家族群在台南發展的歷史，也讓族群平權的概念從課堂延伸到實際場域。

    這次工作坊把教室搬到戶外，選在具有客家歷史脈絡的白河區進行走讀。學員在導覽老師帶領下，分組走訪碧雲寺、張婆太祠、內枋林隴西堂、彭家菸樓、魏氏宗祠「光裕堂」及靈山寺女媧宮等地。從宗祠文化、地方信仰到過去菸葉產業發展，透過一站一站的解說，讓學員逐步了解客家族群在臺南落地生根的歷史軌跡，也看見客家文化在地方留下的深刻印記。

    不少參與人員表示，以往對客家文化多停留在書本或片段印象，這次透過實地走訪與導覽解說，不僅看到歷史建築與文化空間，也更理解地方居民的生活脈絡，整體課程生動有趣，收穫相當豐富。

    南市客委會主委陳新裕表示，透過文化走讀與歷史空間踏查，希望讓公務同仁在真實場域中感受族群文化差異，進一步思考這些文化背景如何影響政策制定與公共服務。當公務體系對多元文化有更多理解與敏感度，也有助於在日常業務中落實族群主流化精神。

    南市客委會指出，未來將持續透過教育訓練與文化推廣等方式，深化族群主流化理念，讓多元文化在城市治理與公共服務中被看見、被尊重，逐步營造更包容、共榮的城市環境。

    南市公務員走讀白河客家聚落，深化族群文化理解。（南市客委會提供）

    南市公務員走讀白河客家聚落，深化族群文化理解。（南市客委會提供）

    深化族群主流化思維，南市4日舉辦培力工作坊走讀白河客庄。（南市客委會提供）

    深化族群主流化思維，南市4日舉辦培力工作坊走讀白河客庄。（南市客委會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播