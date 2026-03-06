為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今變天北台越晚冷下探13度 專家：下週又有鋒面報到

    2026/03/06 08:33 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，今日東北季風將再增強，北台越晚越濕冷，平地最低溫下探至13度，明日至下週一迎風面大台北及東半部持續有局部短暫雨。（資料照）

    氣象專家指出，今日東北季風將再增強，北台越晚越濕冷，平地最低溫下探至13度，明日至下週一迎風面大台北及東半部持續有局部短暫雨，下週二鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫再降。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地低溫約在16、17度，今日「東北季風」增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降、北台越晚越濕冷，平地最低氣溫約降至13度，中南部晴時多雲，影響輕微。各地區氣溫如下：北部20降至13度、中部15至26度、南部17至28度、東部15至27度。

    表示示，明日、下週日「東北季風」影響，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，大台北西側多雲，中南部晴朗；明日北台偏冷、下週日氣溫略升。下週一轉偏東風、水氣稍增，大台北及東半部仍有局部短暫雨，氣溫小幅微升。

    提到，下週二鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。下週三「大陸高壓」乾空氣開始南下、迎風面降雨逐漸停歇，天氣好轉；下週四起至下下週日「大陸高壓」乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，白天舒適微熱，夜間「輻射冷卻」強、清晨氣溫低，日夜溫差很大。

