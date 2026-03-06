台灣燈會美食別僅逛外圍 嘉義特色300攤藏在核心區

台灣燈會美食區中央區有許多嘉義縣在地特產攤位。（溫偉毅提供）

2026台灣燈會吸引全國遊客湧入嘉義縣賞燈，然而針對近期網路社群討論燈會美食區價格與重複性高的議題，嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長溫偉毅發聲，呼籲遊客「往裡面多走幾步」，美食區核心其實隱藏近300家由嘉義縣18鄉鎮市組成的在地優質品牌攤位，等著老饕發掘最道地的嘉義味。

今年台灣燈會美食區規模大，總攤位數超過500攤，溫偉毅指出，許多遊客在社群平台上反映餐點偏向一般夜市、價格偏高，多數民眾僅在美食區外圍停留，其實美食區規劃「內有乾坤」，最精華的中央區域集結將近300個在地攤位，有嘉義縣18鄉鎮市商圈、嘉義縣嚴選伴手禮、特色產業協會與嘉義優鮮農產品牌，是燈會真正的「嘉義美食核心」。

溫偉毅說，嘉義縣商圈帶來各鄉鎮獨有的地方小吃與特色，嘉義縣嚴選伴手禮與特色產業協會有精選在地職人手作，嘉義優鮮農產品牌則有縣府掛保證的優質農產品，希望遊客在賞燈之餘，能多走幾步到美食區中央，給予努力耕耘的在地業者最實質的鼓勵與支持。

嘉義縣嚴選伴手禮協會等在地攤商位於美食區中央。（溫偉毅提供）

