捷運三鶯線將通車 三峽老街周邊大勇路設置標線型人行道

台北大學站（恩主公醫院站）周邊的三峽區大勇路完成設置標線型人行道。（新北市交通局提供）

新北市三峽老街是熱門景點，捷運三鶯線預計今年通車，為提升老街周邊步行環境，新北市交通局專門委員林昭賢表示，市府提前盤點沿線步行環境與交通節點，優先改善人行空間，已在台北大學站（恩主公醫院站）周邊的三峽區大勇路完成設置標線型人行道，提前為捷運三鶯線通車做好準備，讓民眾未來搭捷運就能安心步行前往老街。

林昭賢說，三峽老街假日人潮多、路寬有限，人車動線交織情形明顯，這次建置工程，將標線型人行道自復興路延伸至文化路，全長約300公尺，透過清楚標線區隔人車空間，引導駕駛減速、提醒行人安心通行，捷運三鶯線通車後，民眾可從台北大學站出站，沿大勇路步行銜接文化路，輕鬆抵達三峽老街。

交通局補充，將持續檢討捷運沿線周邊步行空間與路口安全設計，透過標線改善、行人穿越動線調整及號誌檢討等方式，打造更完整的人本交通環境，也提醒行人，請依標線型人行道靠邊行走，駕駛人行經相關路段務必減速慢行，注意路側及路口穿越行人。

