    國中撐竿跳斷竿 虎尾高中林昀霓4年苦練拚出全國武狀元

    2026/03/06 08:45 記者黃淑莉／雲林報導
    115大學術科測驗成績公布，虎尾高中林昀霓拿下全國女武狀元。（虎尾高中提供）

    115學年度大學術科測驗日前公布，虎尾高中林昀霓以100%滿分成績奪全國女武狀元，她在國二時代表雲林縣參加全國中等學校田徑錦標賽撐竿跳比賽奪金時跳斷竿，4年來持續苦練，學校老師讚許，賽場上，她是堅韌不拔的奪牌戰將；考場上，她是近乎完美的武狀元。

    據指出，日前體育術科測驗成績公布，學校老師看到林昀霓百分等級為100%，因為過去學校學生，甚至體育組的師長們，沒人拿過100%，一頭霧水，還打去承辦學校詢問，才知是各項測驗都幾乎完美，全國男、女生僅各1人，即是全國武狀元。

    林昀霓小學曾是社區棒球隊成員，就讀二崙東興國小時學校英語老師覺得她打棒球臂力應該不錯，4年級時選她代表學校參加壘球擲遠比賽，連續2年拿下全縣第2名，6年級時拿金牌。

    讀二崙國中，體育班教練發現她臂力強、體型條件、協調性夠，很適合練撐竿跳，不怕苦、對自我要求高，國二時在全國中等學校田徑錦標賽中打敗其他縣市國三選手，跳出2.9米奪冠，在挑戰3米時竿子斷裂打到脛骨，國三在全中運獲得第3名。

    就讀虎尾高中體育班，昀霓專心學業，訓練也不隨便，把握每天練習時間，去年全中運獲高女組第3名，一週內她連續參加縣長盃中小聯運、大學獨招測驗及術科測驗，忍著脛骨疼痛，直到考完才就醫，照X光醫師說脛骨已嚴重到接近疲勞性骨折，至今1個月腳還是腫的。

    林昀霓說，運動是她最喜歡、最熱愛、最有興趣的項目，上大學她還會繼續，希望能為家鄉、為台灣爭光。

    林昀霓從國中開始練撐竿跳，她說升大學後會繼續為家鄉，甚至為台灣爭光。（虎尾高中提供）

