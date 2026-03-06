為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北觀處啟動雙后傳承數位共創徵件 為野柳女王頭打造新藝術風貌

    2026/03/06 08:42 記者俞肇福／新北報導
    「2025野柳石光夜訪女王」透過光雕藝術讓聞名於世的女王頭，耀眼全球，橫掃美、德、法、英國際設計大獎。（交通部觀光署北觀處提供）

    由交通部觀光署北海岸及觀音山風景區管理處（簡稱北觀處）主辦的「2025野柳石光夜訪女王」透過光雕藝術讓聞名於世的女王頭，耀眼全球，獲得美、法、英國際設計大獎，使野柳特有地景再次驚艷國際舞台。即日起到4月19日推出「2026野柳石光夜訪女王」前導數位共創計畫─「《雙后傳承》全民數位共創徵件活動」，相關徵件活動訊息，請上網搜尋https://yehliu.digitwin-studio.com/。

    北觀處代理處長吳建志表示，這項活動將靜態岩石化為動態舞台，是對野柳自然地景與文化資源的深度再發現，也是將台灣觀光推向國際的重要契機。活動在觀光推廣上的創新模式，獲得國內外多項頂尖獎項肯定，包括「2025美國繆思創意獎」中「活動∕文化類」及「沉浸式體驗∕戶外活動類」金獎、「2025巴黎設計獎」的照明設計類金獎、「2025倫敦設計獎」的使用者體驗設計─活動類金獎與概念設計─照明類銀獎、「美國泰坦創新設計獎」的活動創新類金獎、「2025亞洲設計獎」的照明設計類銀獎、「2025第12屆台灣活動卓越獎」的公共服務活動類銅獎。

    吳建志說，北觀處持續推動創新藝術體驗，即日起到4月19日推出「2026野柳石光夜訪女王」前導數位共創計畫─「《雙后傳承》全民數位共創徵件活動」。計畫結合數位發展部數位產業署，推動的數位建模與雙生應用基礎建設成果，廣邀全球創作者透過數位共創機制為野柳經典地景注入當代藝術靈魂，一同參與這場點亮全球的設計饗宴。

    「2025野柳石光夜訪女王」透過光雕藝術讓聞名於世的女王頭，耀眼全球，橫掃美、德、法、英國際設計大獎。（交通部觀光署北觀處提供）

