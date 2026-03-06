今晚拚「射日」！盧秀燕坐鎮台中最大應援場 攜啦啦隊女神「抗日」

盧秀燕拍短影音祭各式法寶挺台灣隊。（圖：擷自盧秀燕臉書）

2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今晚出戰日本，「台日大戰」引全民關注，台中市政府前廣場推出直播活動，台中市政府為幫台灣隊助陣，今晚加碼應援，請到啦啦隊女神短今等，帶領民眾幫台灣隊加油；即將訪美的台中市長盧秀燕也將坐鎮台中最大應援場，跟民眾一起嗑「抗日美食」，吃銅鑼燒配日式綠茶，挺台灣隊。

台灣隊昨日出師不利，台日大戰向來是國內球迷關注賽事，今晚更有不能輸的壓力，加上明天週末放假，已有不少球迷互揪下班或放學後，要到台中市府前廣場的直播現場幫台灣隊集氣加油。

盧秀燕訪美在即，之前稱因到美國出訪是件重要的事情，要準備的課題非常多，花較多的時間進行內部會議，常整日沒有公開行程，一度挨批「神隱」，不過，今晚台日大戰全國關注度高，盧秀燕之前已拍了應援台灣隊影片，還祭出各種「法寶」幫台灣隊加油，今晚她已決定將坐鎮前廣場的全國最大1300吋巨型螢幕直播現場，跟球迷一起嗑「抗日美食」應援台灣隊。

台中市運動局指出，迎接今晚的台日大戰，台中府前廣場直播現場加碼應援火力，邀請職棒人氣應援團長中信兄弟「53哥」，以及人氣啦啦隊女神短今、少鹽、林夏蕾、衣宸到場帶領球迷熱血應援。

另為幫台灣隊助威，現場準備限量「銅鑼燒」與日式綠茶，邀球迷「嗑日、飲日」挺台灣；現場同時規劃抽獎活動，送出經典賽周邊商品等多項好禮，讓球迷邊看球邊參與互動，因台灣隊強力打者張育成是「台中出品」的優秀球員，只要張育成3月6日至8日賽事中擊出全壘打，現場將加碼抽中限量張育成公仔娃娃及親筆簽名球；若擊出安打，也有機會獲得簽名海報，期許他火力全開，帶領台灣隊前進邁阿密。

