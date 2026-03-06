新竹新埔「花燈踩街迎天穿」3/7登場 54隊伍伴14燈車鬧翻客庄

「北天燈、南蜂炮、會移動的花燈在新埔」，新竹縣新埔鎮每年用會移動的花燈車踩街迎天穿，已經名聞遐邇。（資料照，記者黃美珠攝）

「2026福馬迎春尞新埔 花燈踩街迎天穿」明天（7日）晚上將在新埔鎮中正路街頭上陣，主舞台、也是踩街秀的起點在原新埔鎮公所前，將有54支隊伍要伴隨著14座大小燈車沿途「抓人眼球」！其中甚至還有國際友人~曼加非洲戰鼓團也來參與，體驗不一樣的客家年節慶典。

新埔鎮長陳英樓說，每逢元宵，世人都知「北天燈、南蜂炮、會移動的花燈在新埔」；而今年的花燈踩街遊行預計在明晚6點半過後啟動。因此，明天下午3點到晚上9點，從新埔國中起往東到中正路35巷口的中正路路段，全線將管制車輛進入且禁止停車，用路人須提早改道、居民也需配合移車。

他說，今年的踩街陣容除了新埔在地團體、社區組隊，也有來自關西、芎林、苗栗的友軍加入。

為提升踩街秀的可看度，另邀請：聯豐電光獅與鼓陣、缺席舞團的暴龍出巡、鍾藝劇團、動物方程式等「外來軍團」助威，還找來：Las bellas 森巴舞團、菲揚飛揚舞蹈團~千手觀音、法輪大法天國樂團等專業表演團隊沿路演出，甚至出現曼加非洲戰鼓團，平添整個活動的亮點。

陳英樓說，公所也在柿子特色公園旁的公2公園規劃馬年造景的地景裝置藝術，搭配2隻可愛的子母象，讓大家享受踩街的歡樂氣氛外，也能到地景藝術區美拍打卡，白天提早抵達新埔的來客，也可前往枋寮地區欣賞花海，感受新埔日夜不同的魅力。

新竹縣新埔鎮公所配合花燈迎天穿踩街而打造的地景藝術區。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮公所今年在馬年白馬之外，另外打造可愛的子母象，在地景藝術區內吸客。（記者黃美珠攝）

入夜後的地景藝術區緩緩點燈，靜待來客美拍。（記者黃美珠攝）

