    首頁 > 生活

    苗栗首座社宅「明駝好室」來了！ 租金最低4300元3/9正式開搶

    2026/03/06 08:09 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗首座社宅「明駝好室」來了！租金最低 4300元，3/9 正式開搶。圖為重要須知。（苗縣府提供）

    苗栗縣第1件社會住宅「明駝好室」統包新建工程，由國家住宅及都市更新中心以預算4.6億多元推動。苗栗縣政府工商發展處表示，「明駝好室」啟動招租程序，預計於9日至4月7日開放線上及現場申請，為青年家庭、在地就業者及弱勢族群提供優質且負擔得起的居住選擇。

    「明駝好室」位於苗栗市地方法院對面，苗縣府工商發展處指出，招租統一透過「安居好室入口網站」辦理線上申請。考量部分民眾需求，苗栗縣政府於縣府第二辦公大樓1樓設置服務據點，提供現場諮詢與收件。

    至於相關時程，申請時間為3月9日至4月7日，將於6月8日寄發審查結果、6月30日公開抽籤，預計於9月1日正式起租；明駝好室」為地下 2 層、地上 12 層建物，共提供 107 戶住宅。房型包含套房（78戶）、二房型（19戶）及三房型（10戶）。租金採三級制收費（含管理費）。

    房型分為套房型、二房型與三房型，套房租金最低4300元，縣府提醒，申請人須為成年國民，設籍苗栗縣或在當地就學就業，財務限制包括家庭年所得低於110萬元、平均月收低於54303元，且不動產價值低於560萬元；戶數分配比例為一般戶60%、弱勢戶40%，並針對新婚育兒家庭、鄰近居民（睦鄰戶）及基層軍警消設有優先或特定配額。

