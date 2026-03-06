為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    推動反暴力有成 南投第一個「紫絲帶」社區出爐

    2026/03/06 06:58 記者張協昇／南投報導
    南投縣鹿谷鄉彰雅社區推動反暴力有成，成為南投縣第一個獲頒「一朵紫絲帶」的社區。（竹山警分局提供）

    南投縣鹿谷鄉彰雅社區推動反暴力有成，成為南投縣第一個獲頒「一朵紫絲帶」的社區。（竹山警分局提供）

    南投縣每年通報數千件家暴案件，社政與警政等相關單位積極輔導社區防治，其中鹿谷鄉彰雅社區推動有成，獲衛生福利部「紫絲帶社區初級預防認證」，成為南投縣第一個獲頒「一朵紫絲帶」的社區。

    縣政府社會及勞動局指出，「紫絲帶」是國際公認的反暴力象徵，代表對性別暴力、家庭暴力、老人虐待、身心障礙者保護等議題採取零容忍態度。彰雅社區老年人口比例逾21%，屬超高齡化社區，面對人口結構轉變，社區幹部、志工及防暴宣講師積極投入各項宣導，包括親密關係暴力、老人虐待防治、身心障礙者保護等議題，不僅讓社區居民了解各種暴力問題，也知道如何尋求協助。

    彰雅社區為加強防暴宣導，也串聯在地資源，深入商家、夜市、廟會及學校等場所辦理宣導活動，透過發送防暴傳單、不定點講座、問答闖關遊戲及戲劇演出等活潑形式，讓防暴觀念從抽象口號轉化為具體、可感、可實踐的行動，加深民眾對反暴力的認知。

    社勞局及竹山警分局表示，未來將緊密合作，持續深化社區治安工作，打造更安全、友善且有尊嚴的生活環境，讓「防暴」成為社區最溫暖、最堅實的力量。

    南投縣鹿谷鄉獲頒「紫絲帶」認證，縣長許淑華（左4）到場貼紅榜。（竹山警分局提供）

    南投縣鹿谷鄉獲頒「紫絲帶」認證，縣長許淑華（左4）到場貼紅榜。（竹山警分局提供）

