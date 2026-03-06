03/06 各報重點新聞一覽

立法院國民黨團昨提出匡列預算上限3800百億元的黨版軍購案，黨團書記長林沛祥（中）表示，要取得美方正式報價書的採購項目才適用。（記者羅沛德攝）

擋政院1.25兆國防預算 國民黨版軍購案僅3800億

立法院國民黨團昨提出匡列預算上限三千八百億元的「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，並授權國防部，未來如有其他對美軍購的必要，國防部得再行提出「第二階段特別條例」。黨團書記長林沛祥表示，要取得美方正式報價書的採購項目才適用，並強調條例中沒有懲罰條款，但要求國防部每會期向立法院提出執行報告，成效低於核定進度百分之五十者則移送監察院懲處。

全國人大會議 總理李強發表工作報告 中國今年成長目標4.5%~5% 35年最低

中國總理李強週四在全國人大會議上發表年度政府工作報告，將今年的經濟成長目標設定在四．五％至五％之間，創一九九一年以來最低增速，主要因為持續的通縮壓力和與美國的貿易緊張。儘管李強將提振內需列為今年國家政策重中之重，為連續第二年如此要求，卻仍缺乏具體強力的作為。

4700元調升至6070元 書記官專業加給增29％ 本月起生效

書記官人力招募與留任困難日益嚴重，法務部自二〇一九年起研議調增書記官增支專業加給方案，行政院近期核定調整方案，調幅參照自一九九七年修正以來，軍公教員工待遇累進調幅約二九．一五％，由現行新台幣四七〇〇元調升至六〇七〇元，自今年三月一日起生效。

海空戰火 美揚言取伊朗制空權

美國與以色列似乎正為戰爭開闢新戰線，密集空襲伊朗接近伊拉克邊境的數十個軍事據點，為庫德族民兵攻進伊朗開路。美國國防部長赫塞斯預告將在接下來幾天內取得完整的伊朗制空權，並稱伊朗飛彈發射量已大幅減弱。

35年最低 陸GDP目標成長4.5至5%

大陸國務院總理李強昨天在十四屆全國人大四次會議做政府工作報告，將今年國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標設定在百分之四點五至百分之五，這是自一九九一年以來、近三十五年設定的最低增長目標。分析指出，這釋出經濟重質而非量的轉向訊號，並為後續政策留有空間。

美潛艦擊沉伊朗軍艦 戰火擴及南亞

美國「史詩怒火」軍事打擊行動，向東擴及印度洋！美軍於斯里蘭卡國際水域以魚雷擊沉伊朗巡防艦IRIS Dena號，這是美國潛艦暌違80年後，再次發射魚雷摧毀敵艦。美國軍方說，這是美國力量投射至全球的展示，「只有美國能以此規模尋找、獵捕、擊殺區域外敵人」。伊朗巡防艦是受印度之邀，參加聯合軍演後，在返航期間遇襲。伊朗稱這艘船是「印度海軍之客」，美方此舉是將印度推上風頭浪尖。印度總理莫迪5日首度罕見公開表示，稱無論在烏克蘭或中東，軍事衝突都無法解決問題，印度在野黨則批印度政府在區域影響力下降。

國民黨版軍購預算 定調3800億＋N

趕在立法院今日預計將朝野國防特別條例草案付委審查前，國民黨5日拍板黨版草案，共有9條，允許國防部就已獲美方發價書的武器，先行編列3800億軍購預算，後續若有第二階段軍購時，授權國防部研擬「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」草案並函請立法院審議。總統府與行政院長卓榮泰昨皆強調，1.25兆特別預算與條例不容打折。

中國總理李強在全國人大會議上發表年度政府工作報告，將今年的經濟成長目標設定在4.5％至5％之間，創1991年以來最低增速。（法新社）

政院核定調增書記官專業加給29％，由現行4700元調升至6070元，自今年3月1日起生效。（資料照）

