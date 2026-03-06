為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳山鎮北里2公園低地滯洪髒亂 里長花7年爭取變身全齡共融遊戲場

    2026/03/06 00:23 記者陳文嬋／高雄報導
    鎮北里2座公園低地滯洪髒亂，里長趙志成歷時7年爭取變身全齡共融式遊戲場。（記者陳文嬋攝）

    鎮北里2座公園低地滯洪髒亂，里長趙志成歷時7年爭取變身全齡共融式遊戲場。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山區鎮北里華鳳特區快速發展，2座公園低地滯洪髒亂，里長趙志成歷時7年爭取改造，市府評估對區域排水效益極微填平，將打造全齡共融式遊戲場、親水環狀步道、體健設施區，整體工程本月動工、12月完工，將成為民眾休閒好去處。

    鎮北里為鳳山區第二大里，人口數快速成長近1.2萬人，現有北昌二街、北仁街二座公園，總面積1.63公頃，因緊鄰鳳山溪上游坔埔排水，原本8成基地作為滯洪池使用，總滯洪量1.6萬噸，調節坔埔排水水位。

    隨著市府完成坔埔排水整治，河道拓寬至少20公尺，排水良好已無溢堤狀況，下游又闢建山仔頂及鳳山圳滯洪池，總滯洪量40.5萬噸，為2座公園低地滯洪量的25倍。

    里長趙志成表示，2座公園長年積水飄惡臭，且雜草叢生、蚊蟲很多，周邊大樓、透天厝林立，地方陳情環境髒亂，多次邀集水利局、公園處會勘，爭取改善並改造公園。

    市府110年評估2座公園對區域排水效益極微，由水利局以府前及青年滯洪池開挖土方填平；公園處112年啟動規劃設計，召開公民參與說明會，聽取地方意見及需求，直到去年辦理工程發包作業，目前已完成工程發包，總經費3600萬元，將於本月進場施工。

    其中北昌二街0.97公頃公園將打造全齡共融式遊戲場，包括共融鞦韆、攀岩設施、滑梯及體健設施區，保留並更新既有涼亭與花架，增設座椅、環狀步道及綠蔭植栽，預計今年12月完工。

    北仁街0.66公頃公園臨接坔埔排水、公有停車場，將串聯既有路線，周邊搭配灌木及綠化植栽，打造親水環狀步道，適合散步、慢跑等；南側規劃體健設施區，方便民眾進行體能訓練與伸展活動，並增設休憩座椅與空間，預計今年10月完工。

    鎮北里2座公園低地滯洪髒亂，里長趙志成歷時7年爭取變身全齡共融式遊戲場。（記者陳文嬋攝）

    鎮北里2座公園低地滯洪髒亂，里長趙志成歷時7年爭取變身全齡共融式遊戲場。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播