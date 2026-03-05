麻疹個案到訪紫南宮等地 南投衛生局公布足跡、匡列26人

南投縣衛生局公布麻疹確診個案造訪南投足跡。（南投縣衛生局提供）

南投縣政府衛生局接獲通報，1名外縣市本土麻疹確診者曾於2月27至28日可傳染期間到訪南投，衛生局啟動防疫應變措施，針對相關活動場域完成清潔消毒與衛教，初步匡列26名接觸者並無不適，籲請足跡重疊民眾落實自主健康管理至3月17日止，惟麻疹病毒雖具高傳染力，但對環境耐受度不高，在環境中只能存活1至2小時，民眾無需過度擔心。

南投縣衛生局指出，這名本土麻疹確診者，疑出國遭到感染，在南投縣活動足跡如下：2月27日中午12點至下午1點半於竹山鎮紫南宮、1點半至2點水里鄉老擔麵店、2點半後入住魚池鄉日月潭涵碧樓、晚間6點至7點半於日月潭涵碧樓東方餐廳用餐；2月28日凌晨4點因出疹，自飯店搭救護車送醫。

衛生局提醒，若民眾曾與確診個案於相同時段出入上述場所，請進行自主健康管理18天至3月17日止，自我觀察留意是否出現紅疹、發燒、咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，且避免接觸1歲以下嬰兒、幼童及孕婦等高風險群，若出現症狀勿自行就醫，務必儘速聯繫衛生局或所在地衛生所，由衛生人員協助安排就醫，並主動告知活動史。

衛生局強調，接種MMR疫苗是預防麻疹最有效方法，家中滿1歲幼兒及滿5歲幼童應儘速完成公費疫苗接種，計畫前往日本、越南等麻疹流行地區的成人，也建議評估自費接種 。防疫專線：049-2220904，相關資訊詳見官網：https://www.ntshb.gov.tw/ 。

接種MMR疫苗是預防麻疹最有效方法，衛生局呼籲民眾帶家中年滿1歲幼兒接種。（南投縣衛生局提供）

