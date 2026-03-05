桃園三和國小80週年巡禮 師生踏訪大北坑 細品魯冰花文學情

桃園市三和國小師生參觀大北坑休閒農業區，踏訪魯冰花的故鄉。（三和國小提供）

桃園市龍潭區三和國小坐擁渾然天成的三洽水戶外教育資源，包括大北坑休閒農業園區，以魯冰花季景點打響名號，適逢創校80年，師生利用今天（5日）驚蟄日，走進細雨中大北坑茶山園區，踏訪魯冰花的故鄉，感受已故客家文學家鍾肇政生前行腳，並掛牌大北坑分校區木匾，串起茶鄉客庄生命故事的景點與學區即學習校區的戶外教育前瞻理念。

三和國小校長桂景星表示，早春如霧似雨的三洽水大北坑客庄茶園，黃澄澄魯冰花海迎風搖曳，在大北坑休閒農業發展協會理事長江增平邀約下，師生跟隨「理事長爺爺」踏察大北坑校區，學習、體驗山坡地水土保持，與見證戀戀魯冰花季盛會，向客家文學大師鍾肇政的致敬，以及連結校史與社區、客庄與里山、生命與傳承的深度學習課程之旅。

桂景星提到，三和國小首任校長鍾會是鍾肇政的父親，鍾肇政文學構思筆下的魯冰花、流雲、濁流三部曲等作品，創作場景與情感歸依處，就扎根於大北坑所在的三洽水，三和國小學生得天獨厚，承襲文壇大師鍾肇政的文學生命故事，而這片由江增平保留下來的客庄休閒農業園區，也是三和國小後山無敵學區戶外教室。

二年甲班學生卓琬叡表示，在茶園跟著敏華老師學唱起「魯冰花」，那句「夜夜想起媽媽的話…」聽起來特別溫暖，學童們還品嘗學校顧問張書仁手作在地紅茶加鮮奶的特調無添加奶茶，甜蜜甘美的滋味，不僅有歷史的厚度，更對家鄉產生深厚的情感；另一同班學生羅子恆走在茶園，想起「原來以前鍾肇政爺爺也走過，還看過魯冰花」，更珍惜今天的戶外課程，也讓文化得以傳承。

其他學生聽到導覽老師橘子阿姨講解也是「客家母親花」魯冰花的故事，最後化作養分奉獻給茶樹的故事，就想起自己媽媽的辛苦，心裡也紛紛種下感恩的種子。

桃園市三和國小掛牌大北坑分校區木匾，串起茶鄉客庄生命故事的景點，與學區即學習校區的戶外教育前瞻理念。（三和國小提供）

桃園市三和國小掛牌大北坑分校區木匾，串起茶鄉客庄生命故事的景點，與學區即學習校區的戶外教育前瞻理念。（三和國小提供）

