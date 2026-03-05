北港朝天宮董事長率隊 赴舊金山參加花車遊行

雲林北港朝天宮受邀參加美國舊金山「農曆新年遊行（Chinese New Year Parade）」，由董事長蔡咏鍀（中）率隊出訪。（圖由北港朝天宮提供）

雲林北港朝天宮受邀參加美國舊金山「農曆新年遊行（Chinese New Year Parade）」，並慶祝北港媽祖分靈美國40週年。今（5日）由董事長蔡咏鍀率隊，他表示，此次出訪不僅是參加全球知名的農曆新年大遊行，更是一場深具意義的宗教文化考察，期盼連結僑胞情感，並促進台美民間深度交流。

舊金山農曆新年花車巡遊，是亞洲以外最大型的慶祝農曆新年遊行。今由蔡咏鍀率隊，立委蔡春綢、雲林縣副縣長陳璧君共同在桃園國際機場第二航廈舉行起飛記者會，展現「雲林走向世界」的決心與實力。

蔡咏鍀指出，北港媽祖是台灣人的精神支柱，分靈舊金山已滿40年，此次出訪不僅是參加全球知名的農曆新年大遊行，更是一場深具意義的宗教文化考察，期盼透過媽祖的慈悲精神，連結僑胞情感，並促進台美民間深度交流。

陳璧君表示，媽祖文化走向世界，深化台美交流，朝天宮為台灣媽祖信仰重鎮，此次赴美不僅是單純的宗教行程，更是重要的「宗教外交」。舊金山農曆新年遊行是全球海外規模最大的農曆年慶祝活動之一，北港媽祖參與象徵著台灣傳統信仰與國際大都市文化的深度對話。

蔡春綢表示，此次受邀對台灣宗教文化而言是極大肯定，會持續推動將台灣特有的宗教慶典與國際接軌，讓媽祖信仰成為台灣在國際舞台上最溫暖且最具生命力的文化名片。

