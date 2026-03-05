為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    因應極端降雨 高市環保局提高清溝預算29％ 目標清疏6500公里

    2026/03/05 21:13 記者陳文嬋／高雄報導
    高市環保局提高清溝預算29%達3734萬元。（市府提供）

    高市環保局提高清溝預算29%達3734萬元。（市府提供）

    高市環保局因應極端降雨常態化，今年提高道路側溝清疏預算至3734萬元，比去年增加29%，目標清疏6500公里，清淤量4萬公噸，目前已清疏978公里，比去年同期增加9%。

    環保局表示，去年清疏全市道路側溝長度6068公里，清除淤泥重量達37526公噸，相較於前年清溝3087公里、清淤量18230公噸，執行效率大幅成長2倍。

    在大型排水系統部分，水利局也同步辦理區域排水、中小排水及雨水下水道清疏作業，去年累計清淤總量高達74萬立方公尺，相較於前年清淤總量56萬立方公尺，去年比前年成長3成以上，有效提升排洪效能。

    今年因應極端降雨常態化，高雄市持續提高清疏量能，環保局增加溝渠清疏預算至3734萬元，較114年增加29%，年度清疏目標再提高長度6500公里，清淤量4萬公噸。

    高市防汛超前部署，環保局目前清疏長度已達978公里，較去年同期增加9%；水利局今年也將清疏長度400公里、清淤目標量達75萬立方公尺。

