放眼國際！這校補助學生出國最高20萬 獲教育部補助者再翻倍

高教培養學生國際競爭力如火如荼，為鼓勵學生出國培養國際視野與實務經驗，並提高學用接軌能力，大同大學今指出，只要申請至國外留遊學、交換或是參加國際交流活動的學生，將補助每人每學期最高20萬元，今年九月起實施，實施第一年預計補助10%學生飛出去，未來將逐年提高到20%的學生都享有補助。另若獲得教育部補助，校方亦將加碼。

校方規劃，依照國際交流地區不同，獲得補助也有差異，以赴亞洲地區者來說，每學期獎助金為8至12萬，赴歐美地區者每學期則16至20萬，包括大學部、碩博生皆可申請，將可有助大幅減輕出國負擔。此外，申請出國留遊學的同學，若獲得教育部學海飛颺或是學海惜珠補助6萬元，「教育部給多少補助，大同大學再加碼」，估計共可獲得12萬元獎助學金。

大同大學校長何明果表示，「出國留學體驗不同文化，看到不一樣的世界，無形的收穫遠超過專業知識」。自己年輕的時候是存夠了錢才出國，當時心裡是有點焦急，因為同學都已經念完碩士了，他理解經濟壓力「可能造成部分同學無法出國」，現在校方提供充足的出國獎助學金，讓學生無後顧之憂，把握時間出國深造。

何明果認為，畢業生在職場的即戰力，應跨出台灣放眼國際。「未來是國際化社會，工程領域會有許多與國際產業和最新技術交流的機會」，能提早了解不同國家的文化，以及不同國家的做事方式，例如日本人的細膩、德國人的嚴謹、美國人的世界觀，都可以讓未來職場有更高的視野，這也是校方鼓勵同學出國留遊學，並且用實際行動把同學送出去的目的。

