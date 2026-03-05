台中企業打進歐洲 丹麥設計、台灣製造、德國行銷

張峯源（左1）率領經發局拜訪台中廠商宏竝企業位於德國漢堡的歐洲總部。（經發局提供）

台中市經發局赴德國交流參訪，經發局今天表示，參訪團拜訪台中廠商宏竝企業（DesignBite）位於德國漢堡的歐洲總部，公司從OEM（原廠委託代工）製造逐步轉型至ODM（原廠設計代工），並建立「丹麥設計、台灣製造、德國行銷」的跨區域合作模式，以自有品牌「DesignBite」成功切入歐洲市場，為台中企業成功布局歐洲市場的典範。

宏竝企業生產基地位於台中大里，經發局長張峯源表示，宏竝將台中精密製造實力與北歐美學設計結合，並提前布局永續材料，精準對接歐洲市場對低碳足跡與永續採購的需求，是台中產業由傳統製造邁向高附加價值品牌的重要案例。

請繼續往下閱讀...

該企業品牌以小型家具與生活用品為主，透過網路行銷、社群推廣及創意團隊製作產品目錄等策略，提高品牌能見度並擴大市場滲透率，目前以北歐及德國市場為主要布局。

其設計融入日常生活，同時以永續為核心理念，例如Loop Pouf泡芙椅的材料即結合荷蘭Fabraa再製布料（口罩及醫材回收材料）與丹麥EGE回收地毯纖維製成，以回應歐洲公共採購及建築空間對低碳與環保的需求。

經發局也參訪國際知名工業控制企業倍福自動化（Beckhoff Automation），倍福公司經理Joshua Alexander Rusdy表示，公司總部位於德國費爾，全球員工約5000人，其中約40%具工程專業背景，目前於全球41個國家設有子公司，並在台中設立台灣總部，布局東亞半導體、機械與能源設備自動化市場，近期也將新增菲律賓馬尼拉與中國南昌等據點。

倍福產品架構涵蓋工業電腦、訊號傳輸系統、運動控制、自動化軟體、系統整合與視覺系統等6大領域，廣泛應用於機械設備、工具機、半導體設備、離岸風電及娛樂舞台控制等產業，其中現場展示的XPlanar磁浮系統可滿足半導體設備（如ASML）對高精度的需求，未來模組化機器人系統也預計於2027年導入台灣市場，其在軟體演算法與AI整合技術方面的領先優勢，也將成為台中精密機械與半導體供應鏈升級的重要合作夥伴。

經發局前往倍福自動化參訪。（經發局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法