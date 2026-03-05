馬公市幼兒園體驗元宵文化 走訪三官殿、城隍廟

馬公幼兒園小朋友，參觀三官殿文化。（馬公市公所提供）

元宵節是澎湖地方社會的重要節慶，各地廟宇依循傳統辦理祭典與民俗活動，承載地方信仰與生活文化。馬公市立幼兒園園本部師生今（5）日前往澎湖公廟三官殿、城隍廟進行戶外教學，在節慶氛圍中走入廟宇空間，透過實地觀察與文化解說，認識家鄉信仰與民俗傳統。

三官殿（舊稱三界公廟）主祀三官大帝，長年為馬公地區重要信仰據點。元宵期間廟內香火鼎盛，也是地方民俗活動的重要場域。幼兒園師生抵達後，由廟方管理團隊接待並進行導覽，包括主任委員黃旭輝、副主任委員李伸滿、常務監事陳瑞南、管理委員高以庸、蘇歐美珠及總幹事翁國泰等人，向師生介紹三官殿的歷史沿革與元宵節相關民俗文化。

馬公城隍廟董事長顏嘉弘偕同董監事團隊在廟前迎接師生一行，並向孩子們介紹城隍信仰的由來與廟宇文化。隨後在老師引導下，小朋友依序入殿參拜，雙手合十、鞠躬行禮，為自己與家人祈願平安健康。童真的身影穿梭於殿內，讓廟宇在元宵節期間增添溫馨氣氛。

馬公市長黃健忠表示，澎湖元宵節具有深厚的歷史與民俗價值，各廟宇在節慶期間都有不同形式的傳統活動。透過校外教學讓孩子實地接觸家鄉文化，有助於理解地方歷史與民俗，也感謝三官殿管理委員會的接待與導覽，讓學童在節慶期間留下難得的文化學習經驗。

馬公市長黃健忠分發麵包龜，給馬公幼兒園小朋友。（馬公市公所提供）

