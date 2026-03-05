為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬公市幼兒園體驗元宵文化 走訪三官殿、城隍廟

    2026/03/05 21:17 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公幼兒園小朋友，參觀三官殿文化。（馬公市公所提供）

    馬公幼兒園小朋友，參觀三官殿文化。（馬公市公所提供）

    元宵節是澎湖地方社會的重要節慶，各地廟宇依循傳統辦理祭典與民俗活動，承載地方信仰與生活文化。馬公市立幼兒園園本部師生今（5）日前往澎湖公廟三官殿、城隍廟進行戶外教學，在節慶氛圍中走入廟宇空間，透過實地觀察與文化解說，認識家鄉信仰與民俗傳統。

    三官殿（舊稱三界公廟）主祀三官大帝，長年為馬公地區重要信仰據點。元宵期間廟內香火鼎盛，也是地方民俗活動的重要場域。幼兒園師生抵達後，由廟方管理團隊接待並進行導覽，包括主任委員黃旭輝、副主任委員李伸滿、常務監事陳瑞南、管理委員高以庸、蘇歐美珠及總幹事翁國泰等人，向師生介紹三官殿的歷史沿革與元宵節相關民俗文化。

    馬公城隍廟董事長顏嘉弘偕同董監事團隊在廟前迎接師生一行，並向孩子們介紹城隍信仰的由來與廟宇文化。隨後在老師引導下，小朋友依序入殿參拜，雙手合十、鞠躬行禮，為自己與家人祈願平安健康。童真的身影穿梭於殿內，讓廟宇在元宵節期間增添溫馨氣氛。

    馬公市長黃健忠表示，澎湖元宵節具有深厚的歷史與民俗價值，各廟宇在節慶期間都有不同形式的傳統活動。透過校外教學讓孩子實地接觸家鄉文化，有助於理解地方歷史與民俗，也感謝三官殿管理委員會的接待與導覽，讓學童在節慶期間留下難得的文化學習經驗。

    馬公市長黃健忠分發麵包龜，給馬公幼兒園小朋友。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠分發麵包龜，給馬公幼兒園小朋友。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播