    首頁 > 生活

    「桃園市場地租借系統2.0」啟用 多元支付繳場地費也OK

    2026/03/05 20:59 記者周敏鴻／桃園報導
    「桃園市場地租借系統2.0」已啟用，民眾租借市民活動中心等場地使用，將更方便。（記者周敏鴻攝）

    「桃園市場地租借系統2.0」已啟用，民眾租借市民活動中心等場地使用，將更方便。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府上個月啟用「桃園場地租借系統2.0」，新增「流程全線上化」、「多元支付」、「智慧推薦功能」等服務，民眾想要租借市民活動中心、會館教室等場地，從查詢、預約到繳費，都能透過手機線上完成，支付費用還新增了支援Line Pay、街口支付、悠遊付、信用卡等多元方式。

    民政局長劉思遠說，全市現有516個里、393處市民活動中心，普及率約7成6，民眾過去習慣洽各區公所租借活動中心，該局為落實智慧治理，前年4月起訂定完成337處上線租借的目標，去年12月底達標，甚至完成340處上線，有16處市民活動中心使用率成長超過10%，其中，中壢區文化市民活動中心由60.8%增達93.7%，成長幅度最高約32.9%。

    劉思遠表示，桃園場地租借系統2016年建置以來，介面老舊，多人同時租借時易網路壅塞，該局與智發會去年合作將系統改善升級為2.0版，上個月啟用；智發會官員說，民眾先註冊成為桃園市民卡App會員的「市民卡尊榮會員」或「基本會員」，才能利用場地租借系統2.0，租借諸如市民活動中心、原住民族文化會館、北區客家會館、孔廟教室等場地。

    中華民國體育運動舞蹈推廣協會理事陳品位說，新系統支援線上支付，讓租借場館的民眾不必再跑區公所，減少繳費的時間與空間限制，對經常辦理體育推廣活動的社團而言，非常方便。

    「桃園市場地租借系統2.0」已啟用，民眾租借市民活動中心等場地使用，將更方便。（記者周敏鴻攝）

    「桃園市場地租借系統2.0」已啟用，民眾租借市民活動中心等場地使用，將更方便。（記者周敏鴻攝）

