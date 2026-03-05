為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    逢甲商圈排骨飯店驚見「料理鼠王」吃肉屑 網嚇爆高歌離席

    2026/03/05 20:33 記者蔡淑媛／台中報導
    網友在排骨飯店驚見大老鼠在爐台啃食肉屑。（擷取自Threads）

    網友在排骨飯店驚見大老鼠在爐台啃食肉屑。（擷取自Threads）

    台中市逢甲商圈一家排骨飯專賣店被網友直擊，竟有隻肥胖老鼠在鍋子旁吃肉屑，用餐網友直呼，「中午要吃個便當，遇到主廚跑出來打招呼」嚇得直接離開，影片PO到Threads。對此，台中市食安處說，已完成錄案，將依程序派員稽查，若發現業者有不符合衛生規範準則，將責令限期改善，屆期複查仍未改善者，將開罰6萬元至2億元。

    網友PO出影片說，中午到逢甲商區的排骨飯專賣店用餐，意外遇到「主廚」現身，在爐台出現一隻深色大老鼠蹲在炒鍋旁，旁若無人地舔食爐台上殘留的油漬與食物殘渣，直拉「高歌離席！」不敢再買。

    如動畫料理鼠王的影片引發大批網友熱議，「老鼠可以外帶嗎？」、「這主廚太熱情，還出來打招呼」、「原來是主廚本人在打掃衛生」。

    食品藥物安全處說，已完成錄案，將依程序派員前往現場稽查，若稽查發現業者有不符合食品良好衛生規範準則情形，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依《食品安全衛生管理法》處6萬元至2億元以下罰鍰。

    網友在排骨飯店驚見大老鼠在爐台啃食肉屑。（擷取自Threads）

    網友在排骨飯店驚見大老鼠在爐台啃食肉屑。（擷取自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播