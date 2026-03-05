逢甲商圈排骨飯店驚見「料理鼠王」吃肉屑 網嚇爆高歌離席

網友在排骨飯店驚見大老鼠在爐台啃食肉屑。（擷取自Threads）

台中市逢甲商圈一家排骨飯專賣店被網友直擊，竟有隻肥胖老鼠在鍋子旁吃肉屑，用餐網友直呼，「中午要吃個便當，遇到主廚跑出來打招呼」嚇得直接離開，影片PO到Threads。對此，台中市食安處說，已完成錄案，將依程序派員稽查，若發現業者有不符合衛生規範準則，將責令限期改善，屆期複查仍未改善者，將開罰6萬元至2億元。

網友PO出影片說，中午到逢甲商區的排骨飯專賣店用餐，意外遇到「主廚」現身，在爐台出現一隻深色大老鼠蹲在炒鍋旁，旁若無人地舔食爐台上殘留的油漬與食物殘渣，直拉「高歌離席！」不敢再買。

如動畫料理鼠王的影片引發大批網友熱議，「老鼠可以外帶嗎？」、「這主廚太熱情，還出來打招呼」、「原來是主廚本人在打掃衛生」。

食品藥物安全處說，已完成錄案，將依程序派員前往現場稽查，若稽查發現業者有不符合食品良好衛生規範準則情形，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依《食品安全衛生管理法》處6萬元至2億元以下罰鍰。

網友在排骨飯店驚見大老鼠在爐台啃食肉屑。（擷取自Threads）

