    首頁 > 生活

    高市防汛超前部署 今年目標清疏400公里、75萬立方公尺

    2026/03/05 20:07 記者陳文嬋／高雄報導
    水利局防汛超前部署，加強後勁溪清疏。（市府提供）

    高雄市防汛超前部署，水利局加強區域排水、中小排水及雨水下水道清疏作業，重點鎖定楠梓區後勁溪、岡山區土庫排水等，今年目標清疏400公里、75萬立方公尺。

    水利局針對全市區域排水辦理全盤性清疏調查，包含河道淤積、障礙物及通洪瓶頸等情形，並依調查結果辦理清疏作業，以提升高雄市防汛效能，減少雨汛期間豪雨積淹水風險。

    主要重點區域排水如楠梓區後勁溪預計清除土方量12.5萬立方公尺，岡山區土庫排水預計清除土方量約6.3萬立方公尺；還有美濃區福安排水、鳥松區曹公新圳、大樹區黑瓦窯排水等，也同步執行清疏作業。

    水利局也針對岡山區典寶溪排水系統，包含典寶溪主流、劉厝及白米滯洪池，以及大遼排水，清疏範圍涵蓋橋頭、岡山、梓官區，預計清除土方達14.4萬立方公尺，清疏後將可增加滯洪池蓄洪量，並加強主要排水的排洪能力，有效減少汛期暴雨造成積水風險，保護周邊民眾生命財產安全。

    水利局表示，為防範極端氣候，預計5月雨汛期前，完成急要段清疏，可清疏長度30公里，清淤30.2萬立方公尺土方，持續強化都市排水系統韌性，與民眾共同守護高雄市防災安全。

