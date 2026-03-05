花開5成！台南白河林初埤木棉花季3/13登場

白河林初埤木棉主花道花開5成，長800公尺。（記者楊金城攝）

台南白河林初埤木棉花季將在13日開幕，當地木棉花道目前花開5成，預計下週大爆發，已吸引各地遊客搶先來朝聖。

今天（5日）即使是雨天，非假日，仍有不少外地遊客來到木棉花道踏青。白河區長董麗華指出，有可能因天氣暖和，林初埤木棉花道比往年提早開花，目前花開約5成，預計下週大爆發，最美的木棉道登場，林初埤木棉花季選在盛開時開幕，迎接全國遊客走入自然美景。

林初埤木棉道主花道總長約800公尺，在南90線、林初埤周邊也種植木棉，紅色、黃色木棉花盛開，抹上美麗色彩，配上翠綠的稻田，遊客漫步其間，身心舒暢，目前南90線沿線200公尺的木棉花道幾乎滿開，十分漂亮。

白河公所公告木棉花季從14日至28日，木棉道主花道、南90線的賞花區，從上午8點到晚上6點管制車輛進入、禁止設攤，遊客可在南88線、89線兩側停車。

林初埤旁的木棉。（記者楊金城攝）

白河林初埤南90線的木棉花全開。（記者楊金城攝）

台南白河林初埤木棉花開，搭配綠色稻田，景色怡人。（記者楊金城攝）

白河林初埤木棉花開了。（記者楊金城攝）

白河林初埤南90線的木棉花全開。（記者楊金城攝）

白河林初埤木棉主花道花開5成，長800公尺。（記者楊金城攝）

今天雨天、非假日，仍有遊客到白河林初埤欣賞木棉花。（記者楊金城攝）

