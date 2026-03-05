南投清境農場驚蟄出現 「雙彩虹」 橫跨山谷景致壯麗

清境農場5日傍晚出現雙彩虹，橫跨在兩個山谷間。（清境農場提供）

今天是24節氣中的「驚蟄」，近兩天受鋒面與華南雲區接力影響，為清境農場帶來2、3天的春雨，下午降雨趨緩，傍晚陽光露臉後天空出現超大的雙彩虹，是清境地區2026的第一道彩虹，農場表示，這兩道虹霓非常大，橫跨在兩個山谷之間，景致壯觀美麗。

清境農場週二起開始下春雨，雨勢斷斷續續地下，有些盛開的櫻花紛紛被打落，正當場方人員擔心春雨下不停之際，下午雨稍停，傍晚時分陽光突破雲層，遠方的青山在陽光映照下變成金黃色山脈，不久天空即出現巨大的雙彩虹。農場人員及在山上的遊客紛停下腳步觀賞雙彩虹美景。

該農場場長王仁助指出，傍晚走到清境農場的瑞雪亭，抬頭一看赫然發現天空出現雙彩虹，橫跨在兩個山谷之間，堪稱是自己看過最大的彩虹，景色美麗，讓人嘆為觀止。

據了解，雙彩虹是一種罕見的大氣光學現象，由「主虹」和外側較暗的「副虹（霓）」組成，主虹是陽光在水滴內經一次反射形成，外紅內藍；副虹則是兩次反射形成外藍內紅，色彩剛好相反，強度只有主虹的10分之1。

清境農場5日傍晚陽光露臉，遠方山谷一片金黃，天空則出現雙彩虹。（清境農場提供）

