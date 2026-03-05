為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投清境農場驚蟄出現 「雙彩虹」 橫跨山谷景致壯麗

    2026/03/05 19:50 記者陳鳳麗／南投報導
    清境農場5日傍晚出現雙彩虹，橫跨在兩個山谷間。（清境農場提供）

    清境農場5日傍晚出現雙彩虹，橫跨在兩個山谷間。（清境農場提供）

    今天是24節氣中的「驚蟄」，近兩天受鋒面與華南雲區接力影響，為清境農場帶來2、3天的春雨，下午降雨趨緩，傍晚陽光露臉後天空出現超大的雙彩虹，是清境地區2026的第一道彩虹，農場表示，這兩道虹霓非常大，橫跨在兩個山谷之間，景致壯觀美麗。

    清境農場週二起開始下春雨，雨勢斷斷續續地下，有些盛開的櫻花紛紛被打落，正當場方人員擔心春雨下不停之際，下午雨稍停，傍晚時分陽光突破雲層，遠方的青山在陽光映照下變成金黃色山脈，不久天空即出現巨大的雙彩虹。農場人員及在山上的遊客紛停下腳步觀賞雙彩虹美景。

    該農場場長王仁助指出，傍晚走到清境農場的瑞雪亭，抬頭一看赫然發現天空出現雙彩虹，橫跨在兩個山谷之間，堪稱是自己看過最大的彩虹，景色美麗，讓人嘆為觀止。

    據了解，雙彩虹是一種罕見的大氣光學現象，由「主虹」和外側較暗的「副虹（霓）」組成，主虹是陽光在水滴內經一次反射形成，外紅內藍；副虹則是兩次反射形成外藍內紅，色彩剛好相反，強度只有主虹的10分之1。

    清境農場5日傍晚陽光露臉，遠方山谷一片金黃，天空則出現雙彩虹。（清境農場提供）

    清境農場5日傍晚陽光露臉，遠方山谷一片金黃，天空則出現雙彩虹。（清境農場提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播