為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    超扯三寶！停快車道放人下車購物 網怒：駕照燒一燒

    2026/03/05 20:16 即時新聞／綜合報導
    網友目擊一輛休旅車公然停在內車道，打上雙黃燈，讓副駕下車直接去超商購物。（擷取自andy2193/Threads）

    網友目擊一輛休旅車公然停在內車道，打上雙黃燈，讓副駕下車直接去超商購物。（擷取自andy2193/Threads）

    高雄昨（4日）發生超離譜交通事件！一名網友目擊一輛休旅車直接停在內車道上，打雙黃燈，讓副駕下車上超商購物，讓人看傻了眼。警方表示，該駕駛涉及多項違規，將依《道路交通管理處罰條例》開罰。

    網友在Threads發文表示，昨天在高雄遇到目前看過最扯的三寶，一輛休旅車直接停在車道內側，打上雙黃燈，讓副駕的婦人下車到超商購物，不久後，駕駛又在快車道上倒車，讓購物完的婦人上車，誇張又危險的舉動讓他怒批，「這樣開在路上，乾脆駕照燒一燒車子去報廢」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「家天下的思維，普天之下都是我家」、「三寶：啊黃線不是可以臨停三分鐘」、「一堆三寶真的覺得只要打雙黃燈隨處皆可停」、「駕訓班是不是教右駕的」、「原來黃線臨停是這個意思」、「現在三寶都把打雙黃燈當無敵星星」、「終極停車奧義」。

    警方表示，該駕駛涉及多項違規，依《道路交通管理處罰條例》相關規定，包含併排臨時停車，違反第55條第1項第4款，處台幣300元以上600元以下罰鍰；在快車道臨時停車，違反第55條第1項第1款，處300元以上600元以下罰鍰。另外，還有在快車道倒車，違反第50條第1款，處600元以上1200元以下罰鍰。警方表示，針對上述違規行為，合計最高可處2400元罰鍰。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播