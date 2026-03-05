超扯三寶！停快車道放人下車購物 網怒：駕照燒一燒

網友目擊一輛休旅車公然停在內車道，打上雙黃燈，讓副駕下車直接去超商購物。（擷取自andy2193/Threads）

高雄昨（4日）發生超離譜交通事件！一名網友目擊一輛休旅車直接停在內車道上，打雙黃燈，讓副駕下車上超商購物，讓人看傻了眼。警方表示，該駕駛涉及多項違規，將依《道路交通管理處罰條例》開罰。

網友在Threads發文表示，昨天在高雄遇到目前看過最扯的三寶，一輛休旅車直接停在車道內側，打上雙黃燈，讓副駕的婦人下車到超商購物，不久後，駕駛又在快車道上倒車，讓購物完的婦人上車，誇張又危險的舉動讓他怒批，「這樣開在路上，乾脆駕照燒一燒車子去報廢」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「家天下的思維，普天之下都是我家」、「三寶：啊黃線不是可以臨停三分鐘」、「一堆三寶真的覺得只要打雙黃燈隨處皆可停」、「駕訓班是不是教右駕的」、「原來黃線臨停是這個意思」、「現在三寶都把打雙黃燈當無敵星星」、「終極停車奧義」。

警方表示，該駕駛涉及多項違規，依《道路交通管理處罰條例》相關規定，包含併排臨時停車，違反第55條第1項第4款，處台幣300元以上600元以下罰鍰；在快車道臨時停車，違反第55條第1項第1款，處300元以上600元以下罰鍰。另外，還有在快車道倒車，違反第50條第1款，處600元以上1200元以下罰鍰。警方表示，針對上述違規行為，合計最高可處2400元罰鍰。

