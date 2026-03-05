為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中太平枇杷上市囉！ 果農開心品質、產量近年最佳

    2026/03/05 19:03 記者陳建志／台中報導
    台中太平枇杷進入採收期，今年因氣候配合良好，品質和產量是近年最佳。（記者陳建志攝）

    台中太平枇杷進入採收期，今年因氣候配合良好，品質和產量是近年最佳。（記者陳建志攝）

    台中太平枇杷進入產季，市府農業局、太平區公所結合太平農會舉辦枇杷節系列活動，今天舉行記者會正式對外宣告果實色澤金黃、質地細膩又多汁的太平枇杷上市了，今年枇杷節除枇杷特賣，還有祈福健行、枇杷評鑑等活動，因氣候配合適宜，今年枇杷開花結果良好，產量、品質是近3年來最佳，歡迎大家來品嚐好吃的太平枇杷。

    太平區農會總幹事余文欽表示，感謝老天爺幫忙，今年枇杷開花、授粉與結果因氣候配合良好，至今都無重大天災，預期今年枇杷成長與收成率可望提高，從現在起到4月中旬，是太平枇杷的盛產期，民眾可到頭汴坑產地直接跟農民購買，也可到枇杷節活動選購，或者打電話到農會供銷部預約訂購。

    太平區長陳柏宏表示，太平枇杷節今年邁入第24屆，每年3、4月份是枇杷的盛產期，也是枇杷果實最為香甜可口的時候，今年為了行銷太平枇杷，安排一系列的活動，3月14日下午在馬卡龍公園舉辦「枇杷FUN城市」；3月21日上午7點半在聖和宮舉辦「枇杷祈福健行」；3月26日在太平農會舉辦「枇杷評鑑會」；3月28日上午則在國立勤益科技大學舉辦「枇杷產業文化活動」，邀請大家來品嚐採買優質枇杷和美食。

    此外，3月21日至4月19日則舉辦「農遊太平」活動，推動食農教育，讓民眾到枇杷園區聆聽農民導覽枇杷栽種生產方式，還可預約報名參加枇杷果樹認養及採果趣、紅鈴水蜜桃果樹認養、藍莓採果趣、植物染方巾製作。

    太平枇杷產銷班第6班班長簡進田則表示，今年開花、結果期氣候相當適合，不論產量還是品質，都是近3年來最佳，目前進入採收期，每台斤依大小可賣到170元至300元不等，歡迎民眾到太平品嚐好吃的枇杷。

    台中太平枇杷進入採收期，太平農會總幹事余文欽（左6）、太平區長陳柏宏（左5）等人今天宣布枇杷節系列活動開跑。（記者陳建志攝）

    台中太平枇杷進入採收期，太平農會總幹事余文欽（左6）、太平區長陳柏宏（左5）等人今天宣布枇杷節系列活動開跑。（記者陳建志攝）

