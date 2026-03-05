彰化風鈴木大爆發！田尾、員林夢幻秘境成打卡聖地

田尾公路花園著名的「黃金大道」近日盛開。（記者陳冠備攝）

彰化縣黃花風鈴木陸續進入盛開期，其中田尾鄉公園路與員林市八堡一圳沿岸兩處賞花景點花況爆發，一條宛如「黃金大道」，一處化身「黃金水岸」，金黃色花海吸引不少民眾前來拍照打卡，成為最夢幻的春季景色。

田尾鄉公園路位於田尾公路花園民族路至民生路之間，道路兩旁種植約300棵黃花風鈴木，全長約1公里，是10年前地方推動綠美化工程時栽種。每年春天開花時，整條道路被金黃色花朵覆蓋，彷彿走進金色隧道，吸引不少攝影愛好者與遊客駐足拍照，目前花況約5成。

另一處熱門景點則在員林市員林大道1段、皇潮鼎宴禮宴會館對面的八堡一圳水岸，沿線栽種約200多棵黃花風鈴木，花期來臨時，金黃花朵倒映在水面，搭配流水與落花，畫面充滿詩意，猶如置身國外，被網友形容為「黃金水岸」，去年一度在社群平台爆紅，目前花況約2成。

田尾公路花園協會理事長劉漢欽表示，彰化是全台祕境最密集的地方，幾乎一年四季都有花海盛開，三月百花盛開，田尾「黃金大道」、員林「黃金水岸」兩景點預計將迎來賞花人潮，不妨趁此時，安排一趟彰化賞花小旅行，感受期間限定的夢幻景色。

田尾鄉公園路道路兩旁種植約300棵黃花風鈴木，每年3月初盛開。（記者陳冠備攝）

員林市員林大道一段旁八堡一圳，種約200多棵黃花風鈴木，畫面充滿詩意。（記者陳冠備攝）

