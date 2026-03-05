為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化風鈴木大爆發！田尾、員林夢幻秘境成打卡聖地

    2026/03/05 19:12 記者陳冠備／彰化報導
    田尾公路花園著名的「黃金大道」近日盛開。（記者陳冠備攝）

    田尾公路花園著名的「黃金大道」近日盛開。（記者陳冠備攝）

    彰化縣黃花風鈴木陸續進入盛開期，其中田尾鄉公園路與員林市八堡一圳沿岸兩處賞花景點花況爆發，一條宛如「黃金大道」，一處化身「黃金水岸」，金黃色花海吸引不少民眾前來拍照打卡，成為最夢幻的春季景色。

    田尾鄉公園路位於田尾公路花園民族路至民生路之間，道路兩旁種植約300棵黃花風鈴木，全長約1公里，是10年前地方推動綠美化工程時栽種。每年春天開花時，整條道路被金黃色花朵覆蓋，彷彿走進金色隧道，吸引不少攝影愛好者與遊客駐足拍照，目前花況約5成。

    另一處熱門景點則在員林市員林大道1段、皇潮鼎宴禮宴會館對面的八堡一圳水岸，沿線栽種約200多棵黃花風鈴木，花期來臨時，金黃花朵倒映在水面，搭配流水與落花，畫面充滿詩意，猶如置身國外，被網友形容為「黃金水岸」，去年一度在社群平台爆紅，目前花況約2成。

    田尾公路花園協會理事長劉漢欽表示，彰化是全台祕境最密集的地方，幾乎一年四季都有花海盛開，三月百花盛開，田尾「黃金大道」、員林「黃金水岸」兩景點預計將迎來賞花人潮，不妨趁此時，安排一趟彰化賞花小旅行，感受期間限定的夢幻景色。

    田尾鄉公園路道路兩旁種植約300棵黃花風鈴木，每年3月初盛開。（記者陳冠備攝）

    田尾鄉公園路道路兩旁種植約300棵黃花風鈴木，每年3月初盛開。（記者陳冠備攝）

    員林市員林大道一段旁八堡一圳，種約200多棵黃花風鈴木，畫面充滿詩意。（記者陳冠備攝）

    員林市員林大道一段旁八堡一圳，種約200多棵黃花風鈴木，畫面充滿詩意。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播