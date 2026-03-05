週五東北季風增強北部濕涼 北海岸、東北部防大雨

週五白天北台灣高溫下降到18至20度，其他地區則為24至26度，尤其南部可來到28度左右，感受溫暖微熱，但晚上還會降溫，請留意日夜溫差。（資料照）

週五（6日）新一波東北季風再度增強，北台灣白天高溫可能降至約18度，降雨則集中於北部、東半部及基隆北海岸。週六轉乾，降雨可能會只剩基隆北海岸、宜蘭到花東持續有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴，北台灣也會較為偏涼，溫度較低。雖然週日氣溫短暫回升，但下週一預計再有下一波東北季風遞補南下，全台可能將維持全天偏涼的天氣。

中央氣象署預報，週五華南水氣減少並遠離，隨後東北季風增強，迎風面北部、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨，中南部山區也有零星降雨，其中，基隆北海岸及東北部地區降雨較持續、明顯，有較大雨勢發生的機率，外出請記得攜帶雨具備用，而中南部平地則為多雲到晴、可見陽光。

氣溫方面，週五各地清晨低溫為17至19度，而白天北台灣的高溫下降到18至20度，其他地區則為24至26度，尤其南部可來到28度左右，感受溫暖微熱，晚上隨著東北季風增強，各地溫度會再下降一些，普遍來到16至18度，尤其北台灣為15、16度，感受偏涼，請留意溫度的變化，多加件外套注意保暖。

離島方面，澎湖陰天，19至21度；金門晴時多雲，13至20度；馬祖陰天，12至16度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週未持續受到東北季風影響，但水氣減少，空氣轉乾，降雨縮減到東北季風迎風面基隆北海岸、宜蘭到花東一帶，仍持續有局部短暫陣雨機會，其他地區則是多雲到晴為主。氣溫上，北台灣較為偏涼，尤其週六溫度會比較低；中南部地區則要注意日夜溫差相當明顯。下週一、二又有下一波東北季風遞補下來，迎風面降雨機會較高，背風面中南部比較不受影響。

紫外線指數方面，週五基隆、台北為「低量級」；新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、澎湖、連江為「中量級」；台東為「過量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，週五東北季風再增強，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島地區，影響程度需視上游污染物累積及降雨情況有所改變，且中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週五北部、東半部地區及恆春半島為陰短暫雨，中南部山區亦有零星降雨，其中基隆北海岸及東北部地區降雨較持續、明顯，有較大雨勢發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

週五的紫外線指數，基隆、台北為「低量級」；新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、澎湖、連江為「中量級」；台東為「過量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週五的空氣品質，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

