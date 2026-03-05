為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    信義區行政中心舊址變身 「南山信義A26」 今天上梁

    2026/03/05 19:26 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安（右）與南山人壽董事長尹崇堯（左）一起出席信義區行政中心舊址變身「南山信義A26」大樓的上梁儀式。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安（右）與南山人壽董事長尹崇堯（左）一起出席信義區行政中心舊址變身「南山信義A26」大樓的上梁儀式。（記者方賓照攝）

    台北市政府「信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權」開發案，取得地上權的南山人壽今（5）舉行上梁典禮，台北市長蔣萬安表示，未來南山信義A26將打造地上30層樓、地下3層，不只是帶動附近周邊整體商圈的消費，更帶動地方全面繁榮的發展，也是台北市非常重要的都市更新案指標，將提供超過2800個工作機會。

    「南山信義A26」新建工程上梁，邀請蔣萬安及市府財政局長胡曉嵐及相關單位約50多人共同參加；南山人壽董事長尹崇堯宣布「四合願」計畫，將串聯進駐南山人壽在信義計畫區的金融中心、南山廣場、信義A26、A21共4棟大樓的企業，推動「一群人一起做公益」的計畫；同時推動信義微生態系統，打造「綠色走廊」。

    「南山信義A26」舊址是信義區行政中心，蔣萬安致詞說是「蛋黃中的蛋黃」，是首件結合「地上權設計」與「危老重建」的指標性案例，未來將打造地上30層樓、地下3層的黃金級標章綠建築，還有電動汽車位及YouBike站，將帶來超過2800個工作機會，是台北市非常重要指標的都市更新案。預計2027年落成啟用。

     

