為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    美國會推動「台美太空援助法案」 環境部：盼NASA技術增進大氣監測

    2026/03/05 18:32 記者吳柏軒／台北報導
    美國太空總署（NASA）DC8及GIII飛機在2024年進行亞洲飛行任務，搭載許多精密儀器監測大氣環境，環境部邀請飛機來台上空偵測，提供更多資料，幫助本土空品維護。（環境部提供）

    美國太空總署（NASA）DC8及GIII飛機在2024年進行亞洲飛行任務，搭載許多精密儀器監測大氣環境，環境部邀請飛機來台上空偵測，提供更多資料，幫助本土空品維護。（環境部提供）

    美國為了因應中國威脅，並彌補美國國家航空暨太空總署（NASA）目前與台灣太空計畫合作方面的缺口，參議院委員會4日通過「台美太空援助法案」，重點將開放NASA人員來台交流；環境部研究員指出，其實台美有簽環境相關的合作協定，如NASA飛機就飛來台灣上空收集空品資訊，期待未來有更多美方技術協助大氣科研與環境監測。

    環境部大氣司研究員游智淵表示，過去台灣駐美辦事處跟美國在台協會有簽合作協定，讓我國環境部與美國NASA的研究部門得以針對大氣、氣膠、PM2.5懸浮微粒等進行環境監測，並在鹿林山測站設有NASA儀器；環境部與NASA累積長達20年合作經驗，儀器資料也提供全球衛星觀測比對驗證。

    游智淵指出，近年更因雙方長期合作之下，NASA認同台灣水平，2023年正式成立「亞太AERONET檢校訓練中心（APAC）」，主要NASA在亞洲有些合作國家，進行大氣中氣膠的自動觀測，但相關儀器過去須送到美國校正，台灣的檢校訓練中心成立後，他國就不用遠赴美國，直接來台執行美國標準，協助區域性的空污治理與減碳策略。

    游智淵更說明，NASA更執行全球空品監測相關任務，約10、20年之久，才派一次飛機到亞洲收集資料，因為該飛機會將搭載諸多關鍵儀器，並有20、30名科學家共乘執行研究，巡迴一趟亞洲就需花幾百萬美金，2024年的NASA亞洲飛航計畫，就預計降落泰國、馬來西亞、韓國等，環境部特地要求NASA飛機繞行台灣上空，協助分析大氣環流、空污及地形空品等影響，國內學者也趁機用相關資料共同研究，是大氣環境領域的一大步。

    面對將來可望通過的「台美太空援助法案」，游智淵期待，其實台美在學術圈合作已久，但有些科研將涉及機敏資料，就需要官方授權，未來該法案促進雙邊太空科研，也同樣促進大氣環境監測領域，對未來更多合作案採樂觀開放。

    台灣環境部與美國NASA在2023年成立「亞太AERONET檢校訓練中心（APAC）」，象徵台灣擔任區域空氣品質監測的重要角色。（環境部提供）

    台灣環境部與美國NASA在2023年成立「亞太AERONET檢校訓練中心（APAC）」，象徵台灣擔任區域空氣品質監測的重要角色。（環境部提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播