美國會推動「台美太空援助法案」 環境部：盼NASA技術增進大氣監測

美國太空總署（NASA）DC8及GIII飛機在2024年進行亞洲飛行任務，搭載許多精密儀器監測大氣環境，環境部邀請飛機來台上空偵測，提供更多資料，幫助本土空品維護。（環境部提供）

美國為了因應中國威脅，並彌補美國國家航空暨太空總署（NASA）目前與台灣太空計畫合作方面的缺口，參議院委員會4日通過「台美太空援助法案」，重點將開放NASA人員來台交流；環境部研究員指出，其實台美有簽環境相關的合作協定，如NASA飛機就飛來台灣上空收集空品資訊，期待未來有更多美方技術協助大氣科研與環境監測。

環境部大氣司研究員游智淵表示，過去台灣駐美辦事處跟美國在台協會有簽合作協定，讓我國環境部與美國NASA的研究部門得以針對大氣、氣膠、PM2.5懸浮微粒等進行環境監測，並在鹿林山測站設有NASA儀器；環境部與NASA累積長達20年合作經驗，儀器資料也提供全球衛星觀測比對驗證。

游智淵指出，近年更因雙方長期合作之下，NASA認同台灣水平，2023年正式成立「亞太AERONET檢校訓練中心（APAC）」，主要NASA在亞洲有些合作國家，進行大氣中氣膠的自動觀測，但相關儀器過去須送到美國校正，台灣的檢校訓練中心成立後，他國就不用遠赴美國，直接來台執行美國標準，協助區域性的空污治理與減碳策略。

游智淵更說明，NASA更執行全球空品監測相關任務，約10、20年之久，才派一次飛機到亞洲收集資料，因為該飛機會將搭載諸多關鍵儀器，並有20、30名科學家共乘執行研究，巡迴一趟亞洲就需花幾百萬美金，2024年的NASA亞洲飛航計畫，就預計降落泰國、馬來西亞、韓國等，環境部特地要求NASA飛機繞行台灣上空，協助分析大氣環流、空污及地形空品等影響，國內學者也趁機用相關資料共同研究，是大氣環境領域的一大步。

面對將來可望通過的「台美太空援助法案」，游智淵期待，其實台美在學術圈合作已久，但有些科研將涉及機敏資料，就需要官方授權，未來該法案促進雙邊太空科研，也同樣促進大氣環境監測領域，對未來更多合作案採樂觀開放。

台灣環境部與美國NASA在2023年成立「亞太AERONET檢校訓練中心（APAC）」，象徵台灣擔任區域空氣品質監測的重要角色。（環境部提供）

