太魯閣長春祠復原還要28個月 卓榮泰：值得等待

太魯閣國家公園長春祠，重新開放還要再等28個月。（記者花孟璟攝）

太魯閣國家公園在前年0403地震受損嚴重，下個月將滿2年，目前僅局部開放，其中，長春祠仍封閉，最快2029年重新開放。行政院長卓榮泰今天特別安排視察復原情況，他說，兩年前520上任後第一個行程就到太魯閣，雖長春祠復原還需要28個月，但是「值得等待」。

2024年的0403地震造成中橫公路台8線東段太魯閣峽谷段受損嚴重，公路局長林福山指出，地震共造成台8線天祥以東災阻13處，由於地震後的土石鬆動，再加上2年來9次颱風豪雨造成災害路段計28處，截至去年底完成23處改善，目前進入中期復健階段，共有5處進行中，4處明隧道會在2028年7月全數完工。

太管處長劉守禮也指出，目前太魯閣國家公園災後已開放區域包括遊客中心、太魯閣台地步道、天祥遊憩區（遊客中心、塔比多步道、祥德寺步道、綠水展示館及步道）、蘇花大清水遊憩區、崇德步道、以及大禮大同步道、立霧山及千里眼山登山步道，即將開放的包括今年會修復的布洛灣山月吊橋、九曲洞。

至於長春祠步道初步復原，但因道路上邊坡仍不穩定隨時會落石，目前公共意外險要外加落石保險的部分尚無業者願意承包，目前評估是否採專案開放，劉守禮說，目前委託國土署北區都市基礎工程分署代辦重建工程設計案，最快今年發包，長春祠出口的台8線舊路加蓋明隧道，工期還要28個月，評估2029年才能開放；路基嚴重受損的砂卡礑步道、以及發生堰塞湖的燕子口步道、白楊步道，則要等到2031年以後恢復。

卓揆今天到花蓮太魯閣國家公園長春祠，會同太管處長劉守禮等一起進入長春祠參拜，感謝當年開路的先驅者、國軍弟兄。

卓榮泰說，修復工程並非要對抗大自然，而是希望和自然共生、共榮，以最新科技來防災和復建，他也敬佩大禮大同部落的族人，共同參與立霧山步道、千里眼山步道的修復，與族人一起合作也是共生共榮典範，希望讓30億元修復費用發揮最大效用。

公路局長林福山說明台八線復原進度。（記者花孟璟攝）

0403地震之後將滿兩年，行政院長卓榮泰今天到太魯閣國家公園長春祠，了解復原進度。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰一行人長春橋進入長春祠。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰今天視察長春祠步道。（記者花孟璟攝）

