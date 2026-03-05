為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    太魯閣長春祠復原還要28個月 卓榮泰：值得等待

    2026/03/05 19:17 記者花孟璟／花蓮報導
    太魯閣國家公園長春祠，重新開放還要再等28個月。（記者花孟璟攝）

    太魯閣國家公園長春祠，重新開放還要再等28個月。（記者花孟璟攝）

    太魯閣國家公園在前年0403地震受損嚴重，下個月將滿2年，目前僅局部開放，其中，長春祠仍封閉，最快2029年重新開放。行政院長卓榮泰今天特別安排視察復原情況，他說，兩年前520上任後第一個行程就到太魯閣，雖長春祠復原還需要28個月，但是「值得等待」。

    2024年的0403地震造成中橫公路台8線東段太魯閣峽谷段受損嚴重，公路局長林福山指出，地震共造成台8線天祥以東災阻13處，由於地震後的土石鬆動，再加上2年來9次颱風豪雨造成災害路段計28處，截至去年底完成23處改善，目前進入中期復健階段，共有5處進行中，4處明隧道會在2028年7月全數完工。

    太管處長劉守禮也指出，目前太魯閣國家公園災後已開放區域包括遊客中心、太魯閣台地步道、天祥遊憩區（遊客中心、塔比多步道、祥德寺步道、綠水展示館及步道）、蘇花大清水遊憩區、崇德步道、以及大禮大同步道、立霧山及千里眼山登山步道，即將開放的包括今年會修復的布洛灣山月吊橋、九曲洞。

    至於長春祠步道初步復原，但因道路上邊坡仍不穩定隨時會落石，目前公共意外險要外加落石保險的部分尚無業者願意承包，目前評估是否採專案開放，劉守禮說，目前委託國土署北區都市基礎工程分署代辦重建工程設計案，最快今年發包，長春祠出口的台8線舊路加蓋明隧道，工期還要28個月，評估2029年才能開放；路基嚴重受損的砂卡礑步道、以及發生堰塞湖的燕子口步道、白楊步道，則要等到2031年以後恢復。

    卓揆今天到花蓮太魯閣國家公園長春祠，會同太管處長劉守禮等一起進入長春祠參拜，感謝當年開路的先驅者、國軍弟兄。

    卓榮泰說，修復工程並非要對抗大自然，而是希望和自然共生、共榮，以最新科技來防災和復建，他也敬佩大禮大同部落的族人，共同參與立霧山步道、千里眼山步道的修復，與族人一起合作也是共生共榮典範，希望讓30億元修復費用發揮最大效用。

    公路局長林福山說明台八線復原進度。（記者花孟璟攝）

    公路局長林福山說明台八線復原進度。（記者花孟璟攝）

    0403地震之後將滿兩年，行政院長卓榮泰今天到太魯閣國家公園長春祠，了解復原進度。（記者花孟璟攝）

    0403地震之後將滿兩年，行政院長卓榮泰今天到太魯閣國家公園長春祠，了解復原進度。（記者花孟璟攝）

    行政院長卓榮泰一行人長春橋進入長春祠。（記者花孟璟攝）

    行政院長卓榮泰一行人長春橋進入長春祠。（記者花孟璟攝）

    行政院長卓榮泰今天視察長春祠步道。（記者花孟璟攝）

    行政院長卓榮泰今天視察長春祠步道。（記者花孟璟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播