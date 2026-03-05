為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連3波東北季風接力！北台灣濕涼、中南部有機會太陽露臉

    2026/03/05 18:00 記者黃宜靜／台北報導
    一週溫度變化趨勢。（氣象署提供）

    中央氣象署預報，明天（6日）到下週四一波波東北季風接力，因此天氣較為類似，主要為迎風面陰短暫雨、北台灣濕涼天氣，中南部大致多雲到晴，有機會見到陽光，但早晚偏涼。

    中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天到下週日受到第一波東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨，中南部平地可以見到陽光，週末2天水氣會逐漸減少，只剩下大台北地區、東半部有局部短暫雨。

    黃恩鴻指出，下一波東北季風影響期間預計是下週一至週三，降雨區域主要為迎風面桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，中南部地區多雲到晴，有機會見到陽光；到了週四預計將有另一波東北季風報到。

    溫度方面，黃恩鴻表示，受到東北季風影響，明天迎風面北台灣較為濕涼，整天17-19度，其他地區早晚18度左右，白天可達24-26度；週六至下週日早晚溫度會再略微下降，北台灣早晚15度左右、其他地區15-17度。下週一至週三主要也是北台灣轉涼，早晚14-15度、白天20度以下，其他地區早晚15-17度，白天來到24-26度。

    黃恩鴻提醒，東北季風影響期間，台南以北、台東、恆春半島可能會出現有陸上強風，請民眾多加留意。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

