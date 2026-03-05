台灣燈會「竹籤河豚」爆紅 縣環保局增設「萬籤成神木」

台灣燈會在｢哩馬來嘉｣多元市集設置「竹籤河豚」，避免民眾亂丟竹籤獲好評。（記者王善嬿攝）

2026台灣燈會正在嘉義縣如火如荼舉行，嘉義縣環保局為避免遊客逛市集吃美食亂丟竹籤，巧思設計2隻「竹籤河豚」讓民眾「插」竹籤回收，在Threads上爆紅，網友大讚「很有巧思又貼心」，縣環保局今再新增一棵「萬籤成神木」，並呼籲民眾河豚、神木僅能插竹籤，紙杯等垃圾需另丟到垃圾桶。

縣環保局長張輝川表示，一公一母2隻竹籤河豚設置在「哩馬來嘉」多元市集美食區，藉此回收民眾吃完美食的竹籤，避免製造髒亂也較安全；燈會前原想要構思打造稻草人，因擔心造成外界不好的聯想，承辦人員發揮巧思，自己DIY製作一公一母2隻「竹籤河豚」，今再增加一棵「萬籤成神木」，讓民眾將插入的竹籤打造成神木，活動結束環保局也能將竹籤回收再利用。

張輝川表示，此次為了營造舒適的賞燈環境，集中將垃圾桶設置在廁所區，另出動12部行動垃圾車，讓民眾逛燈區時也能就近丟垃圾，至今民眾反應都很好。

嘉義縣環保局長張輝川（左）、縣府新聞行銷處副處長翁于峰（右）示範插竹籤到神木上。（記者王善嬿攝）

