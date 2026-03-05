小二生文具頻失竊、衣服被剪爛 台中教育局啟動霸凌調查

台中某國小小二學童去年體育課後發現「衣物與袋子遭利器剪壞」，學童嚇得不敢出聲，校方成立調查小組24小時內通報霸凌事件，教育局持續調查霸凌始末。教室示意圖。（歐新社檔案照）

台中某國小小二學童具備參加資優鑑定考試資格，去年體育課後發現「衣物與袋子遭利器剪壞」，學童嚇得不敢出聲，校方成立調查小組24小時內通報霸凌事件，教育局持續調查霸凌始末。

家長指出，原縣區國小孩子自小一入學後，文具、聯絡簿等物品頻失竊，去年底校內故事比賽突被取消資格，上體育課後卻發現「衣物與袋子遭利器剪壞」，學童嚇得不敢出聲，直到媽媽回家檢查時才看到。

本報下午致電校方，校方稱接獲疑霸凌事件反映，立即於24小時內通報，並成立調查小組由外部委員調查事實，至於學童由輔導室輔導，導師也加強班級團體輔導。

台中市教育局強調，某國小於2025年底發生學童間疑似霸凌事件，責成學校依「校園霸凌防制準則」等規定啟動調查，目前尚在調查程序中。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

