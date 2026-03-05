彰化家扶義賣古仔燈金額再創新高 「老担」狂捲140萬逼近4成

彰化家扶中心義賣古仔燈已邁入第31年，「老担」已成為彰化元宵節最美的風景。（記者劉曉欣攝）

彰化最強的「老担」！彰化家扶中心義賣古仔燈今年邁入第31年，經過員工清點統計，義賣總金額為373萬多元，扣除燈籠成本，餘額為253萬多元，跟去年相比成長大約2成。其中，第一名是「老担」，5天就賣了140萬元，佔了義賣總額37％，讓人大讚「果然還是薑是老的辣」。

彰化家扶中心表示，以往義賣古仔燈以卡通或是動物造型的紙燈籠為主，近年來調整方向，加入單價在1、200元的各式花燈，由於今年是馬年，推出「可愛幸運馬」提燈，大受歡迎，加上波波兔小提燈也有超強人氣，都是今年賣最好的提燈。

請繼續往下閱讀...

彰化家扶中心公關林滿麗分析，去年因為元宵節碰到下雨，讓生意大受影響，但仍再創新高，突破300萬元，今年受惠元宵節晚間的天公作美，讓燈籠義賣強強滾，加上今年造型燈籠的單價比去年略高，在雙乘效應下，再創義賣金額新高，來到373萬多元。

義賣燈籠的黃金攤位，今年仍然由民族路與曉陽路口的「老担」蟬連冠軍寶座，擺攤5天共賣出140萬多元，單一攤位義賣金額就佔了全部的37％，全縣共有40多處義賣點，「老担」在發起人李世湧、黃惠雪夫妻經營31年來，已成為彰化市在元宵節的最美風景，許多人都是直接捐錢，連燈籠也沒拿，就是用行動來支持家扶兒。

彰化家扶中心義賣古仔燈發起人李世湧（圖左）年年當志工來義賣。（記者劉曉欣攝）

彰化最強「老担」！今年彰化家扶中心義賣燈籠，光是「老担」就賣出140多萬元。（記者劉曉欣攝）

彰化家扶中心義賣燈籠已有31年，「老担」也是超人氣據點。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法